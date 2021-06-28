Нурлан Мотуев раскритиковал деятельность Сооронбая Жээнбекова (видео)

Общественный деятель Нурлан Мотуев раскритиковал деятельность экс-президента КР Сооронбая Жээнбекова. Видео об этом появилось в соцсетях.

По словам Мотуева, в период правления Жээнбекова его хотели сломать.

- Эй, Соке, именно в твое время я подвергся трудностям! Что скажешь ты на это? Когда Жээнбекова избрали президентом, у меня был конфликт с начальником колонии-поселения. В итоге меня незаконно на 1 год посадили. Я писал по этому поводу Сапару Исакову, но безрезультатно. Они хотели меня сломать, но я не сломался. В колонии я не прогнулся ни перед "черными", ни перед "красными". Единственное достижение Жээнбекова - это арест Атамбаева, - сказал он.

Мотуев напомнил бывшему президенту про сегодняшнее задержание его брата.

- Теперь на примере твоего младшего брата ты сам убедился каково это, подвергнуться аресту, - добавил он.