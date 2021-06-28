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50-лений мужчина пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Он задержан

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- ВБ
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила о задержании мужчины, подозреваемого в попытке изнасилования 10-летней девочки.

Поясняется, что в ОВД Сокулукского района заявлением обратилась мать ребенка. 37-летняя Ж.Г. просила принять меры в отношении соседа, который заманил ее 10-летнюю дочь Т.Б. и пытался ее изнасиловать.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Сокулукского района по признакам преступления предусмотренного ст. 162 ("Насильственные действия сексуального характера") УК . Было начато досудебное производство. Назначены необходимые экспертизы.

По подозрению в совершении преступления задержан 50-летний С.Э. Его водворили ИВС. Кроме того, во время обыска в доме у подозреваемого были обнаружены два охотничьих ружья, по ним назначены баллистические экспертизы.


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URL: https://www.vb.kg/402750
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