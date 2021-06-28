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Инклюзивное образование. Что поможет его развитию в Кыргызстане?

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- Н Крайнова
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В школах Кыргызстана существует ряд проблем, препятствующих развитию инклюзивного образования. К такому выводу пришли эксперты из Фонд Евразия Центральной Азии, которые в течение этого года изучали ситуацию с обучением детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Специалисты фонда напоминают, что согласно Статье 3 Закона "Об образовании КР", гарантируется право "…каждого человека на образование независимо от пола, национальности, языка, социального и имущественного положения, ограничений возможностей здоровья, рода и характера занятий, вероисповедания, политических и религиозных убеждений, места жительства и иных обстоятельств". Но в реальности есть проблема с реализацией этого положения.

- Необходимой составляющей инклюзивного образования должен стать Государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, - считают эксперты фонда.

Фонд Евразия Центральной Азии в рамках проекта "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике" при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в 2020-2021 году продолжал работу по апробации проекта Государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ.

- Цель Государственного образовательного стандарта для детей с ОВЗ - определить необходимые условия получения образования для различных категорий детей с ОВЗ; утвердить примерные адаптированные образовательные программы для различных категорий обучающихся; обозначить требования к результатам освоения адаптированных образовательных программ и к итоговым достижениям обучающихся к моменту завершения начальной школы, - сообщают в фонде.

В рамках апробации в трех пилотных школах Аламединского района, городов Ош и Нарын созданы ресурсные центры инклюзивного образования, функционируют Службы психолого-медико-педагогического сопровождения (СПМПС).

На сегодняшний день 1 тысяча 67 детей включены в школы и получили сопровождение в рамках пилотирования Государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ (ГОС НОО для детей с ОВЗ) в рамках проекта ФЕЦА "Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике" реализуемого при финансовой поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Важность этой работы отмечают ведущие специалисты и педагоги в республике.

- Разработка и апробация государственного образовательного стандарта начального образования для детей ОВЗ позволяет обеспечить дифференцированный подход к образованию различных категорий детей, даст возможность определить обязательные требования к содержанию образования и условиям, необходимым для реализации адаптированных образовательных программ, - считает кандидат педагогических наук, профессор кафедры специальной педагогики и психокоррекции КГУ им. И. Арабаева Кенеш Тилекеев.

- В ходе апробации проекта этого образовательного стандарта в пилотных школах решаются задачи нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-управленческого, научного и методического обеспечения деятельности пилотных площадок. Сотрудникам пилотных школ разработаны программы развития инклюзивного образования для плановой и командной работы по апробации образовательного стандарта для детей с ОВЗ. Данный стандарт создаст нормативную основу для обеспечения права всех детей на образование и комплексное сопровождение. В этом стандарте школы страны и родители смогут найти ответ к организации системы обучения для каждой категории детей. Это несомненно повысит качество обучения, будет способствовать инклюзивной политике и практике, придаст системность всей работе школы с ребенком с ОВЗ в инклюзивном образовательном процессе, - отмечает заведующая психолого-медико-педагогической консультации при МОН КР Татьяна Романова.

- По результатам апробации в документ внесены дополнения и коррективы, Государственный образовательный стандарт начального общего образования для детей с ОВЗ прошел рецензирование и обсуждение в Кыргызской академии образования в декабре 2020 года. Итоговая версия проекта на русском и кыргызском языках для ознакомления общественности будет опубликована осенью 2021 года в газете "Кут-Билим". На основании положений проекта школами КР с 2022 года будут разрабатываться индивидуальные учебные планы для каждой категории детей. В этой связи проделана большая работ, и она будет продолжаться, - отмечает директор Фонда Евразия Центральной Азии Анара Надирбекова.


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URL: https://www.vb.kg/402757
Теги:
дети, инвалиды, права человека, школа, Кыргызстан
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