Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Стихийная торговля. Нарушители вокруг Орто-Сайского рынка неприкасаемы

399  0
- Сергей Швец
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Многочисленные рейды столичных властей, направленные на ликвидацию стихийной торговли вокруг Орто-Сайского рынка, не дали никакого эффекта. Нелегальные предприниматели чувствуют себя вполне комфортно на давно обжитых ими тротуарах и проезжей части.

Неоднократно VB.KG писал о многочисленных фактах стихийной торговли вокруг указанного объекта. Для наглядности каждый материал иллюстрировался. И каждый раз столичная мэрия после этого проводила рейды и отчитывалась о результатах проделанной работы, также прикрепляя их фотографиями, на которых запечатлены очищенные от лотков тротуары.

Однако есть одна странность. В своих статьях "Вечерний Бишкек" делал акцент на улице Безымянной, проходящей с южной стороны рынка. Там торгуют прямо на проезжей части у пешеходного перехода. Это грубейшее нарушение правил, причем и торговли, и дорожного движения. Но мэрия упорно "очищала" тротуар на улице Суеркулова (Донецкой). Хотя и там эффект от их деятельности имел очень ограниченный временной отрезок – максимум день-два.

Мало того, ежедневно на Безымянной дежурят сотрудники Патрульной милиции, которые имеют все полномочия убрать незаконные торговые точки с дороги. Ведь это их юрисдикция. Но и стражи порядка демонстрируют поразительную лояльность к нарушителям. Даже возникло ощущение, что и чиновники мэрии, и правоохранители боятся связываться со стихийными торговцами.

Впрочем, есть еще один вариант, который непроизвольно приходит на ум. А не покровительствуют ли все перечисленные власть имущие нелегальным коммерсантам? Иначе невозможно объяснить тот факт, что стихийщиков на бывшей Донецкой гоняют регулярно, а торговцев с Безымянной не убирали ни разу как минимум за последний год. Тот микроавтобус, запечатленный на фото, да и зонтики у пешеходного перехода, уже скоро врастут в асфальт – настолько долго они стоят на занятых ими местах.

Хотя на том же Орто-Сайском рынке полно свободных мест – заходите, платите аренду, налоги и работайте спокойно, как тысячи законопослушных предпринимателей. Никто вам слова не скажет. Но нет, надо обязательно залезть на тротуар, на проезжую часть, создать неудобства горожанам.

В общем, при такой борьбе со стихийной торговлей Бишкек никогда от нее не избавиться. И чем дольше длиться этот бардак, тем все настойчивее мысль, что нынешнее положение дел выгодно в первую очередь самим муниципальным служащим, которые должны заниматься этим вопросом. Иначе уже давно бы навели порядок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402758
Теги:
дороги, нарушения, Бишкек, Патрульная милиция, тротуар, Стихийная торговля, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  