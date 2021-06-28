Стихийная торговля. Нарушители вокруг Орто-Сайского рынка неприкасаемы

Многочисленные рейды столичных властей, направленные на ликвидацию стихийной торговли вокруг Орто-Сайского рынка, не дали никакого эффекта. Нелегальные предприниматели чувствуют себя вполне комфортно на давно обжитых ими тротуарах и проезжей части.

Неоднократно VB.KG писал о многочисленных фактах стихийной торговли вокруг указанного объекта. Для наглядности каждый материал иллюстрировался. И каждый раз столичная мэрия после этого проводила рейды и отчитывалась о результатах проделанной работы, также прикрепляя их фотографиями, на которых запечатлены очищенные от лотков тротуары.

Однако есть одна странность. В своих статьях "Вечерний Бишкек" делал акцент на улице Безымянной, проходящей с южной стороны рынка. Там торгуют прямо на проезжей части у пешеходного перехода. Это грубейшее нарушение правил, причем и торговли, и дорожного движения. Но мэрия упорно "очищала" тротуар на улице Суеркулова (Донецкой). Хотя и там эффект от их деятельности имел очень ограниченный временной отрезок – максимум день-два.

Мало того, ежедневно на Безымянной дежурят сотрудники Патрульной милиции, которые имеют все полномочия убрать незаконные торговые точки с дороги. Ведь это их юрисдикция. Но и стражи порядка демонстрируют поразительную лояльность к нарушителям. Даже возникло ощущение, что и чиновники мэрии, и правоохранители боятся связываться со стихийными торговцами.

Впрочем, есть еще один вариант, который непроизвольно приходит на ум. А не покровительствуют ли все перечисленные власть имущие нелегальным коммерсантам? Иначе невозможно объяснить тот факт, что стихийщиков на бывшей Донецкой гоняют регулярно, а торговцев с Безымянной не убирали ни разу как минимум за последний год. Тот микроавтобус, запечатленный на фото, да и зонтики у пешеходного перехода, уже скоро врастут в асфальт – настолько долго они стоят на занятых ими местах.

Хотя на том же Орто-Сайском рынке полно свободных мест – заходите, платите аренду, налоги и работайте спокойно, как тысячи законопослушных предпринимателей. Никто вам слова не скажет. Но нет, надо обязательно залезть на тротуар, на проезжую часть, создать неудобства горожанам.

В общем, при такой борьбе со стихийной торговлей Бишкек никогда от нее не избавиться. И чем дольше длиться этот бардак, тем все настойчивее мысль, что нынешнее положение дел выгодно в первую очередь самим муниципальным служащим, которые должны заниматься этим вопросом. Иначе уже давно бы навели порядок.