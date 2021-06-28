Вице-президент Турции Фуат Октай посетит Узбекистан на этой неделе, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Мининвествнешторг.

В Ташкенте в рамках его визита пройдет шестое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией, а также Узбекско-турецкий бизнес-форум.

В рамках предстоящих мероприятий планируется подписать солидный пакет двусторонних документов, практическая реализация которых позволит придать новый импульс дальнейшему развитию узбекско-турецких взаимоотношений.