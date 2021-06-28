Правоохранители Кыргызстана поучаствовали в антинаркотической операции ОДКБ

Подведены итоги субрегиональной антинаркотической операции "Канал ‒ Гранитный бастион". Он проводилась 21 - 25 июня компетентными органами государств-членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в операции приняли участие представители правоохранительных структур, пограничных и таможенных органов, служб безопасности, подразделений финансовых разведок этих стран. А также, в качестве наблюдателей, - сотрудники Управления ООН по наркотикам и преступности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.

Международный координационный штаб операции "Канал – Гранитный бастион" развернули в Душанбе (Таджикистан). В общей сложности в ней было задействовано свыше 14300 сотрудников компетентных органов стран ОДКБ. В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5036,3 кг наркотиков (в том числе более 4,8 кг опия) свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Кроме того, выявлено 543 наркопреступления, а также три факта легализации наркодоходов. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1276 боеприпасов.

В ходе операции подразделениями финансовых разведок стран-членов ЕАГ (в нее входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя имеют 16 стран и 23 международные организации) также выявлены подозрительные финансовые операции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн. руб.

Как подчеркнуто, участники операции получили возможность укрепить прямые контакты между компетентными органами государств ОДКБ и Евразийского региона, наладить сотрудничество с коллегами из стран наблюдателей. Совместная работа по укреплению и расширению взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков будет продолжена.