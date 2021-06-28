Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Правоохранители Кыргызстана поучаствовали в антинаркотической операции ОДКБ

264  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Подведены итоги субрегиональной антинаркотической операции "Канал ‒ Гранитный бастион". Он проводилась 21 - 25 июня компетентными органами государств-членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана.

Как рассказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, в операции приняли участие представители правоохранительных структур, пограничных и таможенных органов, служб безопасности, подразделений финансовых разведок этих стран. А также, в качестве наблюдателей, - сотрудники Управления ООН по наркотикам и преступности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств СНГ, Центральноазиатского регионального информационно-координационного центра по борьбе с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.

Международный координационный штаб операции "Канал – Гранитный бастион" развернули в Душанбе (Таджикистан). В общей сложности в ней было задействовано свыше 14300 сотрудников компетентных органов стран ОДКБ. В результате скоординированных действий, по предварительным данным, изъято из незаконного оборота около 5036,3 кг наркотиков (в том числе более 4,8 кг опия) свыше 11 кг гашиша, более 3,5 кг героина, более 5 тонн марихуаны, свыше 17 кг наркотических средств синтетического происхождения.

Кроме того, выявлено 543 наркопреступления, а также три факта легализации наркодоходов. За незаконные операции с наркотиками к административной ответственности привлечено 379 человек. Изъято 83 единицы огнестрельного оружия и около 1276 боеприпасов.

В ходе операции подразделениями финансовых разведок стран-членов ЕАГ (в нее входят Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя имеют 16 стран и 23 международные организации) также выявлены подозрительные финансовые операции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов на общую сумму около 3,43 млн. руб.

Как подчеркнуто, участники операции получили возможность укрепить прямые контакты между компетентными органами государств ОДКБ и Евразийского региона, наладить сотрудничество с коллегами из стран наблюдателей. Совместная работа по укреплению и расширению взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков будет продолжена.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402761
Теги:
ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  