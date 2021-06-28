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Садыр Жапаров надеется на привлечение туркменских инвестиций

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- ВБ
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"Между Кыргызстаном и Туркменистаном имеются новые перспективные возможности в сферах торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также полное взаимопонимание и близость позиций по целому ряду актуальных международных и региональных вопросов, среди которых вопросы мира, безопасности, борьбы с новыми вызовами и угрозами", - отметил сегодня, 28 июня, президент Садыр Жапаров в ходе двусторонних переговоров с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в расширенном формате в Ашхабаде.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы кыргызско-туркменского двустороннего сотрудничества, взаимодействие в торгово-экономической, топливно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Как подчеркнул Садыр Жапаров, Кыргызстан и Туркменистан - близкие друзья, стратегические партнеры и братские страны.

"Кыргызско-туркменское сотрудничество динамично развивается, между нашими странами нет никаких политических противоречий. В Кыргызстане искренне радуются успехам и достижениям Туркменистана. За последние годы дружеские и братские взаимоотношения между нашими странами, основанные на многовековой истории, общих традициях, языке и культурно-духовном наследии, вышли на новый уровень долгосрочного стратегического сотрудничества. Поступательно наращивается двусторонняя договорно-правовая база, включающая в себя документы в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах", - отметил президент.

Садыр Жапаров еще раз заверил, что Кыргызстан остается полностью приверженным курсу, направленному на углубление и расширение двусторонних отношений с Туркменистаном, выразив готовность приложить максимальные усилия для дальнейшего упрочения и раскрытия имеющегося большого потенциала двустороннего партнерства.

По словам президента, одним из приоритетных направлений взаимодействия является дальнейшая активизация торгово-экономического сотрудничества - у двух стран имеется значительный потенциал в области торговли, энергетики, транспорта и агропромышленного комплекса.

Глава государства выразил надежду на широкое участие туркменского бизнеса в инвестиционных проектах Кыргызстана, имеющего для этого все необходимые условия и возможности.

Как отметил Садыр Жапаров, одним из перспективных направлений сотрудничества является взаимодействие в сфере туризма, также большой потенциал имеет легкая промышленность, где можно объединить качество туркменского текстиля с возможностями кыргызской швейной отрасли.

"Два наших братских народа имеют глубокие исторические и духовные корни, схожесть языков и культурных традиций. Их сохранение, а также дальнейшее углубление кыргызско-туркменских гуманитарных связей имеет важнейшее значение. Принимая во внимание, что духовное сближение двух народов способствует укреплению традиций дружбы и добрососедства между кыргызским и туркменским народами, хотел бы предложить провести взаимные Дни культуры по мере улучшения ситуации, связанной с распространением пандемии коронавируса", - сказал Глава государства.

Президент Садыр Жапаров еще раз подтвердил, что дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества по широкому спектру кыргызско-туркменских отношений в полной мере отвечает интересам двух стран и пригласил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова посетить Кыргызстан с официальным визитом.


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URL: https://www.vb.kg/402763
Теги:
визит, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, Садыр Жапаров
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