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Садыр Жапаров начал строить дом

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- Анвар Ажиев
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На днях депутат ЖК, экс-спикер Асылбек Жээнбеков, задержанный по делу Кумтора, написал обращение из СИЗО ГКНБ, в котором заявил, что нынешние события вокруг себя он расценивает как политическую борьбу, в которую готов вступить.

"Голословные обвинения, клевета вынуждают меня к борьбе за справедливость, правду и честь. Мы все должны противостоять беззаконию. Самое большое богатство, которое мы можем оставить детям, будущему поколению - это Кыргызское государство, где властвует право и закон", - такими словами закончил свое обращение экс-спикер.

Это очень знаковое заявление, свидетельствующее о том, что тюремная оппозиция в Кыргызстане отступать не намерена. Сегодня неясно, смогут ли политики, оказавшиеся за решеткой по делу о Кумторе, объединиться против действующей власти.

Однако, очевидно, что, по крайней мере, клан Жээнбековых потихоньку собирает свои силы. Так, стало известно, что в страну вернулся сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова - депутат ЖК Алиярбек Абжалиев. Его подозревают в незаконном обогащении и после пересечения границы он был взять под стражу ГКНБ. Вряд ли парламентарий решил вернуться в республику только для того, чтобы выплатить государству компенсацию за причиненный ущерб в размере 50 миллионов долларов.

Понятно, что предстоящая осень будет очень сложной для властей Кыргызстана – сразу по нескольким причинам: потребность экстренно решать экономические и социальные проблемы будет только усугубляться растущим политическим напряжением. Чем, несомненно, попытаются воспользоваться противники действующего руководства страны.

Сегодня мало кто понимает, что именно происходит в нашей республике. И виной всему - неопределенность, царящая буквально во всех сферах жизни людей и государства.

Вместе с тем, если провести аналогию между строительством дома и происходящим в Кыргызстане, то сейчас республика находится на самом первом и самом сложном этапе возведения здания. Президент Садыр Жапаров и его команда пытаются до конца разрушить "старое строение" и начинают готовить "котлован", в котором в конце концов будет заложен фундамент для по-настоящему демократического государственного устройства. Действующему руководству страны сегодня досталась непростая задача – уничтожить коррупционные схемы и механизмы, сросшиеся с властью за 30 лет независимости Кыргызстана. Процесс болезненный, но жизненно необходимый.

И дело о "Кумторе" здесь ключевое. Гражданский активист и член ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений" Марат Джуманазаров в своей публикации в соцсетях назвал тех, кто был задержан по делу Кумтора изменниками Родины.

"На протяжении многих лет они ради личного обогащения разрушали государство и грабили народ! Это не политики и никогда ими не были и никогда ими не будут! А вот, новые статьи УК им будут инкриминироваться снова и снова! То, что происходит-привлечение к ответственности коррупционеров - это мягкий процесс самореанимации государства!", - считает гражданский активист.

Возможно, "изменник Родины" слишком радикальное определение. Но, если разобраться, то довольно близкое к сути происходившего вокруг Кумтора. Политики и чиновники несколько раз переписывали соглашение с канадцами, однако ни разу так и не смогли добиться заключения договора, который бы соответствовал интересам Кыргызстана в этой сделке. Ответственность за все это лежит на так называемой старой элите.

К слову, многие ее представители сегодня продолжают трудиться "на благо Отечества" в качестве депутатов ЖК. И, наверняка, рассчитывают снова оказаться в парламенте – по накатанной схеме. В октябре 2020 года кыргызстанцы в очередной раз убедились, что места в ЖК для молодых политиков заказаны, что мандаты снова раздадут олигархам, поменявшим только партийную вывеску.

В общем, мягкий процесс самореанимации государства, о котором упоминает активист, в наших реалиях невозможен без кардинальной смены элиты. А получится ли сделать это, покажут осенние выборы в ЖК.

Если вернуться к строительной аналогии, то очередной созыв парламента должен стать "фундаментом" для "дома", который строит Садыр Жапаров, основой для прозрачного и демократичного госуправления. И если в парламенте мы увидим новых людей, то фундамент будет прочным. Если же в ЖК соберется старая братия, то все у нас пойдет по кругу.


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URL: https://www.vb.kg/402766
Теги:
парламент, президент, Жогорку Кенеш, Садыр Жапаров
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