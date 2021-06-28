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В заброшенном доме в Оше нашли тайник с оружием и боеприпасами

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- ВБ
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В ходе специальной операции, проведенной на территории города Ош, оперативниками межрегионального управления (МРУ) СКМ МВД обнаружен тайник с оружием и боеприпасами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Хранилище с оружием и боеприпасами, принадлежащее преступным группировкам, находилось в заброшенном доме на окраине Оша.

Схрон был зарыт в одной из комнат подвального помещения не глубоко в земле и сверху засыпан мусором. В ходе осмотра оттуда извлекли

обмотанный веревками мешок, в котором находились автомат Калашникова калибра 5,45 мм с магазином и патронами, а также гладкоствольное оружие – ружье 16 го калибра в разобранном состоянии.

При проверке и осмотре заводские серийные номера на оружии оказались стертыми, самодельный приклад намертво приварен, внесены и другие изменения в конструкцию автомата.

МРУ СКМ проводило следственно-оперативные мероприятия на основании добытых оперативным путем данных. Указанные факты задокументированы, зарегистрированы в ЕРПП по статье 253 ч.2 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК КР. Расследование осуществляется Следственной службой МВД (г.Ош).

По факту обнаружения и изъятия оружия назначены соответствующие экспертизы. Осуществляется проверка в целях установления фактов

использования боевого оружия при совершении преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/402770
Теги:
МВД, оружие, Ош, Кыргызстан
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