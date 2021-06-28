Партия "Биздин Кыргызстан": Транспорт на газе сделает Бишкек чище

В программе партии "Биздин Кыргызстан" отдельно прописано про городской общественный транспорт. Партия предлагает перевод автобусов с дизельного на газомоторное топливо. Это решает проблему экологии и сэкономит бюджет города Бишкек, то есть и экономично, и экологично.

"Биздин Кыргызстан" изучил опыт России, Узбекистана и Беларуси. Имеются на руках гарантийные письма нескольких компаний.

90 % загрязнения окружающей среды в Бишкеке приходится на транспортные средства. Переход на газ существенно сокращает выбросы выхлопных газов, тем самым обеспечит чистый воздух в столице.

Использование метана экономит 50 процентов бюджетных денег. За счёт разницы между дизтопливом и газом можно поднять зарплату: водители автобусов и троллейбусов получат дополнительно несколько тысяч сомов ежемесячно.

Социальное напряжение спадёт, потому что проезд останется в пределах 10 сомов.

В своей программе "Путь созидателей" партия "Биздин Кыргызстан" так же предлагает увеличить количество троллейбусов и автобусов. Возможно привлечение инвесторов из Японии, Южной Кореи и Китая.

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Биздин Кыргызстан" Алымкулова Д.А. (регистрационное свидетельство №37 от 11.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Биздин Кыргызстан".

Дата выхода: 28.06.2021 г.