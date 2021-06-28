Программа партии "Ишеним" по развитию Бишкека

Наши приоритеты по развитию городской экономики

Формирование благоприятной среды для развития городской экономики, с эффективным управлением, комплексной защитой и поддержкой предпринимательства.

Сокращение административных барьеров

Мы проведем муниципальную реформу. Упраздним ненужные органы, отменим лишние разрешительные документы, устраним излишние административные барьеры, улучшим деловой климат. Наладим эффективное управление муниципальными активами.

Формирование городской бизнес-инфраструктуры

Мы сформируем в столице современную инфраструктуру для развития малого и среднего бизнеса. Все процедуры по сбору различных документов будут переведены в электронный формат, будет внедрена система "единого окна" в центрах обслуживания населения.

Государственно-частное партнерство

Мы будем в полной мере использовать возможности закона о государственно-частном партнерстве. Город будет выступать соучредителем в создании новых предприятий. Будет сформирован фонд развития города, в котором можно будет аккумулировать свободные средства горожан и инвесторов.

Стабильный рост городской экономики

Мы будем развивать экспортно ориентированные производства, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью. Предпримем меры для развития городской торговой инфраструктуры, ужесточим требования к рынкам, объектам общественного питания, уменьшим долю теневой экономики.

Наши приоритеты по социально-культурному развитию города

Формирование социально-культурной системы города, положительно влияющей на уровень культуры, медицинского обслуживания и образованности населения города.

Доступ к объектам здравоохранения

Мы обеспечим доступ горожан к объектам и услугам здравоохранения, независимо от их места прописки и проживания. Построим новые поликлиники в новостройках, реконструируем изношенные городские объекты здравоохранения.

Поддержка школьных и дошкольных учреждений

Мы построим новые школы во всех районах города, и в первую очередь там, где наблюдается особенно сложная ситуация.

Забота о маленьких горожанах

Мы планируем построить не менее 10 муниципальных детских садов и яслей вместимостью 140-250 детей каждый. Город также создаст все необходимые условия для открытия новых частных детсадов.

Наши приоритеты по благоустройству города

Формирование современной модели муниципальной инфраструктурной мультисистемы для предоставления доступных, качественных, своевременных услуг населению города.

Развитие городской коммунальной инфраструктуры

Мы организуем на высоком уровне коммунальную инфраструктуру, чтобы каждый горожанин получил полный объем и ассортимент коммунальных услуг муниципальных служб. Жилмассивы города охватим водо-, газо- и электроснабжением, ирригационными, канализационными и дренажными сетями.

Ухоженность общественных городских пространств

Мы приведем в порядок санитарно-эпидемиологическое состояние города. Улицы оснастим урнами и контейнерами, посадим клумбы, установим удобные скамейки. Приобретем новую специализированную уборочную технику. Арыки и остановки общественного транспорта приведем в рабочее состояние. Улицы и площади обеспечим ночным освещением.

Городской общественный транспорт

Мы приобретем 200 современных автобусов и 100 троллейбусов средней вместимости, приспособленных для перевозки ЛОВЗ. На троллейбусных маршрутах проведем полную замену электрических проводов. На всех видах муниципального транспорта внедрим электронное билетирование. Частные микроавтобусы переведем на обслуживание пассажирских маршрутов за пределами городской черты.

Городская дорожная инфраструктура

Мы проведем своевременный, качественный ремонт дорог, отдельную дорожную полосу закрепим за общественным транспортом и спецмашинами городских экстренных служб. Восстановим систему непрерывного проезда по городу "Зеленая волна".

Наши приоритеты по обеспечению экологической безопасности

Формирование устойчивой системы экологической безопасности, способной кардинально изменить состояние окружающей среды, здоровье горожан и городской флоры.

Мониторинг ТЭЦ

Мы создадим комиссию из представителей БГК, ТЭЦ, правительства, мэрии, гражданских активистов и экспертов-экологов для мониторинга выбросов от ТЭЦ в атмосферу.

Контроль за объектами, использующими горючее топливо

Мы установим контроль за котельными и другими объектами, использующими экологически вредное топливо, с обязательной установкой технических фильтров для очистки загрязненного воздуха, а в перспективе переведем их на газ.

Перевод городского транспорта на экологически чистое топливо

Мы наложим запрет на реализацию в столице топлива ниже класса Euro-4. Будет проверяться автотранспорт, превышающий допустимую норму выбросов вредных газов. Мы будем приобретать общественный транспорт, работающий только на газе и электричестве. Переведем муниципальный транспорт на газ и электричество.

Газификация жилых районов и новостроек

Мы разработаем программу газификации города, создадим фонд газификации Бишкека, который будет давать кредиты для подведения газовой трубы к жилищному помещению.

Восстановление зеленого покрова города

Мы увеличим удельный вес озелененных территорий общего пользования в Бишкеке до 40 против сегодняшних 7.

Строительство мусоросортировочного завода

Мы форсируем вопрос строительства мусоросортировочного завода на мусорном полигоне.

Экологический кодекс столицы

Мы разработаем экологический кодекс столицы, который предусматривает меры по улучшению экологической ситуации в Бишкеке.

Партия "Ишеним" – уверенные шаги! Развитый город!

Наши приоритеты

Развитие городской коммунальной инфраструктуры.

Ухоженность общественных городских пространств.

Городской общественный транспорт.

Городская дорожная инфраструктура.

Городские парковки.

Повышение культуры горожан.

Доступ к объектам здравоохранения.

Поддержка школьных и дошкольных учреждений.

Забота о маленьких горожанах.

Городу – здоровый образ жизни.

Мониторинг ТЭЦ.

Контроль за объектами, использующими горючее топливо.

Перевод городского транспорта на экологически чистое топливо.

Система дифференцированных тарифов на электроэнергию.

Газификация жилых районов и новостроек.

Восстановление зеленого покрова города.

Строительство мусоросортировочного завода.

Экологический кодекс столицы.

Сокращение административных барьеров.

Формирование городской бизнес-инфраструктуры.

Поддержка и защита малого и среднего бизнеса.

Государственно-частное партнерство.

Стабильный рост городской экономики.

Развитие городского туризма.

Дорогие горожане!

Мы видим Бишкек красивым городом с чистым воздухом! Современным городом без транспортных заторов! Уютным городом, в котором хочется растить детей! Успешным городом, в котором престижно работать и учиться! Гостеприимным городом, в котором всегда рады туристам и гостям! Справедливым городом, в котором главенствуют закон и порядок! Родным городом, в котором хочется жить!

Мы верим в свои силы, мы знаем проблемы города и понимаем, как их решить! Мы обладаем достаточными знаниями и опытом, чтобы сделать наш город процветающим. В этом наша миссия!

Партия "Ишеним". Уверенные шаги! Развитый город!

Заказчик: уполномоченный представитель по финансовым вопросам политической партии "Ишеним" Арзымбаева Чынара Кыясовна (регистрационное свидетельство №36 от 10.06.2021 г.). Оплачено избирательным фондом политической партии "Ишеним".

Дата выхода: 28.06.2021 г. Тираж: 1.