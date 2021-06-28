Жаль, что без Илона Маска: команда "SpaceX" посетила Кыргызстан

По приглашению председателя кабинета министров - министра цифрового развития Дастана Догоева команда SpaceX посетила Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи Starlink. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

В рамках визита 25 июня состоялась двусторонняя встреча заместителя Догоева со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом, глобальной спутниковой системы, разворачиваемой SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.

В ходе встречи обсуждались основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества, и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры. Также обсуждены вопросы обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в труднодоступных местах, социальные объекты и школы в отдаленных регионах страны, а также для уязвимых слоев населения.

Кроме этого, рассмотрены процедурные вопросы по открытию представительства компании Starlink в республике для продвижения инновационных цифровых проектов.

Отмечается, что по итогам встречи достигнута договоренность о развитии дальнейшего плодотворного сотрудничества в рамках глобального проекта Starlink.

СПРАВКА

Программа Starlink направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару. SpaceX планирует в рамках проекта запустить более 11 тысяч спутников для создания глобальной интернет-сети.

Развертываемая сеть позволит обеспечить все население планеты Земля доступным и быстрым спутниковым интернетом. Скорость доступа в 1 гигабайт в секунду соответствует стандартам 5G. Инвестиции в программу Starlink оценивают в 10 миллиардов долларов..