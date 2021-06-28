Погода
$ 84.38 - 84.71
€ 100.22 - 101.60

Жаль, что без Илона Маска: команда "SpaceX" посетила Кыргызстан

177  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По приглашению председателя кабинета министров - министра цифрового развития Дастана Догоева команда SpaceX посетила Кыргызстан в рамках проекта глобальной широкополосной связи Starlink. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития.

В рамках визита 25 июня состоялась двусторонняя встреча заместителя Догоева со старшим менеджером Starlink Market Access Брайаном Шеписом, глобальной спутниковой системы, разворачиваемой SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет.

В ходе встречи обсуждались основные направления и перспективы возможного дальнейшего сотрудничества, и обмен мнениями по комплексу вопросов развития цифровой инфраструктуры. Также обсуждены вопросы обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в труднодоступных местах, социальные объекты и школы в отдаленных регионах страны, а также для уязвимых слоев населения.

Кроме этого, рассмотрены процедурные вопросы по открытию представительства компании Starlink в республике для продвижения инновационных цифровых проектов.

Отмечается, что по итогам встречи достигнута договоренность о развитии дальнейшего плодотворного сотрудничества в рамках глобального проекта Starlink.

СПРАВКА

Программа Starlink направлена на улучшение и расширение интернет-связи по всему земному шару. SpaceX планирует в рамках проекта запустить более 11 тысяч спутников для создания глобальной интернет-сети.

Развертываемая сеть позволит обеспечить все население планеты Земля доступным и быстрым спутниковым интернетом. Скорость доступа в 1 гигабайт в секунду соответствует стандартам 5G. Инвестиции в программу Starlink оценивают в 10 миллиардов долларов..


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402775
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  