В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса

В Москве 28 июня началась вакцинация трудовых мигрантов. Она проводится одним из четырех разработанных на сегодняшний день в России антиковидных препаратов – однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Как сообщили в столичной мэрии, вакцинация осуществляется в Многофункциональном миграционном центре в подмосковной деревне Сахарово.

"Это, может быть, менее эффективная прививка, чем "Спутник V", тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект, - отметил мэр Сергей Собянин во время посещения центра. - Мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. "Спутник Лайт" дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено".

Прививки мигрантов начались в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма, как заявлено, возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

В мэрии рассказали и о самом порядке вакцинации. Ее дата назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Перед согласованием времени необходимо передать администратору списки подлежащих привитию сотрудников, с указанием наименования организации, ФИО, даты рождения и паспортных данных каждого, а также типа документа, являющегося основанием для прививки. Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана). Перед вакцинацией посетителям необходимо пройти осмотр у врача. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра делает прививку.

"В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время", - добавил Сергей Собянин.

В пункте вакцинации в Сахарово соблюдены все правила эпидемиологической безопасности: нанесена специальная разметка, установлены морозильные камеры для хранения вакцин. Кроме того, предусмотрено разделение потоков посетителей. Сделать прививку можно с 09:00 до 21:00. Пропускная способность пункта составляет более двух тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер, а также 12 специалистов центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.

С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он расположится на территории торгового центра "Садовод" (в котором также трудится немало выходцев из Кыргызстана – VB.KG), будет открыт с 08:00 до 20:00 и сможет принимать более двух тысяч посетителей в день. Там будут работать три врача, 16 медицинских сестер, обслуживать пациентов станут также 16 специалистов центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.

Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1300 рублей на одного сотрудника.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. "Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, числу людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от ковида. Поэтому приняли целый ряд решений ограничительного свойства, в том числе связанных с обязательной вакцинацией работников сферы услуг, а также с доступом в рестораны и кафе граждан, либо только привитых, либо переболевших и имеющих отрицательные тесты ПЦР. В результате этих мер количество записавшихся на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тысяч в рабочие дни, что, в общем, является неплохим показателем", - рассказал эр Москвы.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт" (обе разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".