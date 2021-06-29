Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

В Москве началась пилотная вакцинация мигрантов от коронавируса

282  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве 28 июня началась вакцинация трудовых мигрантов. Она проводится одним из четырех разработанных на сегодняшний день в России антиковидных препаратов – однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт".

Как сообщили в столичной мэрии, вакцинация осуществляется в Многофункциональном миграционном центре в подмосковной деревне Сахарово.

"Это, может быть, менее эффективная прививка, чем "Спутник V", тем не менее она в любом случае имеет свой положительный эффект, - отметил мэр Сергей Собянин во время посещения центра. - Мигранты имеют достаточно динамичный потенциал передвижения через границу, между коллективами, в регионах и так далее, и обеспечить нормальный прививочный цикл достаточно сложно. "Спутник Лайт" дает одномоментный эффект, и достаточно быстро проходят вакцинацию те, кому это положено".

Прививки мигрантов начались в пилотном режиме, по заявкам работодателей, подпадающих под требования постановления главного государственного санитарного врача Москвы. По мере отработки механизма, как заявлено, возможность вакцинации будет распространена и на другие группы иностранных граждан, включая самозанятых.

В мэрии рассказали и о самом порядке вакцинации. Ее дата назначается работнику после рассмотрения заявки работодателя. Перед согласованием времени необходимо передать администратору списки подлежащих привитию сотрудников, с указанием наименования организации, ФИО, даты рождения и паспортных данных каждого, а также типа документа, являющегося основанием для прививки. Это может быть патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (кроме мигрантов из Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана). Перед вакцинацией посетителям необходимо пройти осмотр у врача. При отсутствии противопоказаний медицинская сестра делает прививку.

"В первые 10 дней мы будем реализовывать это в тестовом режиме по заявкам работодателей таким образом, чтобы трудовые коллективы могли самостоятельно приезжать и организовывать прививку своих работников. В дальнейшем мы, конечно, будем упрощать эту схему, расширять ее, чтобы сделать вакцинацию доступнее для большинства групп трудовых мигрантов и тех мигрантов, которые находятся в Москве достаточно длительное время", - добавил Сергей Собянин.

В пункте вакцинации в Сахарово соблюдены все правила эпидемиологической безопасности: нанесена специальная разметка, установлены морозильные камеры для хранения вакцин. Кроме того, предусмотрено разделение потоков посетителей. Сделать прививку можно с 09:00 до 21:00. Пропускная способность пункта составляет более двух тысяч человек в день. Здесь работают два врача и 12 медицинских сестер, а также 12 специалистов центров госуслуг "Мои документы" и три администратора.

С 29 июня в столице откроется еще один пункт вакцинации для трудовых мигрантов. Он расположится на территории торгового центра "Садовод" (в котором также трудится немало выходцев из Кыргызстана – VB.KG), будет открыт с 08:00 до 20:00 и сможет принимать более двух тысяч посетителей в день. Там будут работать три врача, 16 медицинских сестер, обслуживать пациентов станут также 16 специалистов центров госуслуг "Мои документы" и четыре администратора.

Услуги по вакцинации оплачивает работодатель, он же получает сертификаты работников. Стоимость услуг составляет 1300 рублей на одного сотрудника.

Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной. "Мы за последнюю неделю побили новый рекорд по количеству госпитализаций, числу людей, которые находятся в реанимации, а также по количеству умерших от ковида. Поэтому приняли целый ряд решений ограничительного свойства, в том числе связанных с обязательной вакцинацией работников сферы услуг, а также с доступом в рестораны и кафе граждан, либо только привитых, либо переболевших и имеющих отрицательные тесты ПЦР. В результате этих мер количество записавшихся на вакцинацию в городе увеличилось до 86 тысяч в рабочие дни, что, в общем, является неплохим показателем", - рассказал эр Москвы.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: "Спутник V", "Спутник Лайт" (обе разработаны в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402776
Теги:
вакцина, Москва
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  