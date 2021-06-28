Выявлены многочисленные факты перебора лимита воды в Чуйской области

Первый заместитель председателя кабинета министров Айбек Джунушалиев ознакомился с ситуацией по обеспечению крестьянских хозяйств Чуйской области поливной водой, - сообщают в пресс-службе правительства.

Айбек Джунушалиев со специалистами осмотрел русло Большого Чуйского канала (БЧК), встретился с жителями Панфиловского, Жайылского и Московского районов Чуйской области.

В ходе поездки выявлены многочисленные факты перебора лимита воды на отдельных гидропостах, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами управления водного хозяйства своих функциональных обязанностей.

В результате на месте приняты оперативные меры по восстановлению установленного лимита воды на гидропостах, что позволило довести необходимый объём воды до Панфиловского района Чуйской области.

По указанным фактам, в целях предупреждения коррупционных рисков и принятия мер по предотвращению конфликта интересов, Министерству сельского, водного хозяйства и развитию регионов Кыргызской Республики поручено в соответствии с действующим законодательством рассмотреть ответственность руководителя Чуйского государственного управления водного хозяйства вплоть до освобождения от занимаемой должности и провести ротацию начальников всех районных управлений водного хозяйства Чуйской области.