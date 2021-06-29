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Министр обороны Турции прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

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- ВБ
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Вчера, 28 июня, в КР с официальным визитом прибыла военная делегация во главе с министром Национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акар. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Поясняется, что в рамках официального визита запланирована двусторонняя встреча турецкого министра Хулуси Акара с министром обороны КР генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым. В ходе этой встречи будут обсуждаться вопросы текущего состояния и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомтсвами двух стран.

Также военной делегацией предусмотрено посещение историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" и Дом-музея Чингиза Айтматова.


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URL: https://www.vb.kg/402786
Теги:
Министерство обороны, Турция, Кыргызстан
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