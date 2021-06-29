Министр обороны Турции прибыл в Кыргызстан с официальным визитом

Вчера, 28 июня, в КР с официальным визитом прибыла военная делегация во главе с министром Национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акар. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

Поясняется, что в рамках официального визита запланирована двусторонняя встреча турецкого министра Хулуси Акара с министром обороны КР генерал-майором Таалайбеком Омуралиевым. В ходе этой встречи будут обсуждаться вопросы текущего состояния и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между оборонными ведомтсвами двух стран.

Также военной делегацией предусмотрено посещение историко-мемориального комплекса "Ата-Бейит" и Дом-музея Чингиза Айтматова.