Мэрия закрывает глаза на СТО без разрешения в частном секторе

В Бишкеке жители частного сектора по улице Рылеева уже несколько месяцев не могут найти управу на соседа, открывшего у себя дома автосервис. Перед незаконным бизнесом странным образом пасуют контролирующие органы со стороны мэрии. Бишкекечане обратились в редакцию VB.KG.

Одна из жительниц Галина Сайфулина рассказала, что осенью 2020 года напротив их дома предприимчивый сосед решил открыть автосервис прямо у себя во дворе.

"Постоянный шум от ремонта кузова авто и даже в ночное время. Мы вынуждены дышать выхлопами. На улицу сливается отходы от промывки различных деталей. А вдруг полыхнет искра и все это загорится! Масляные пятна от автомобильных моторных масел въелись в землю и не выводятся ничем", - рассказала Галина корреспонденту VB.KG, приехавшему на место событий.

Несколько соседей также вышли на улицу, чтобы выразить свое недовольство работой СТО на их улице.

"Дорога которая прилегает к нашим домам очень узкая, она регулярно заставлена машинами, которые загораживают выход из дома. Даже "скорая" или пожарная не смогут проехать из-за всех этих авто ", - считает Динара Абдыкапарова.

Другая отмечает, что разговаривать с владельцем СТО бесполезно - в ответ он агрессирует.

"Когда обращаешься к хозяину СТО, например убрать авто от наших ворот и калиток, то он хамит и выражается матом, бывали даже случаи угроз с его стороны или вовсе на женщину замахивался кулаком", - возмущается пенсионерки Галина Катаева.

Также по рассказам соседей деятельность СТО влияет на водоснабжение.

"Если он включает воду для промывки различных деталей, то у меня в этот момент сразу падает напор воды, невозможно запустить стиральную машину", - приводит пример Елена Улич.

Соседей возмущает то, что предприниматель пользуется электричеством, водой, канализацией, но платит как бытовой потребитель. Они обращались и в мэрию, милицию и в Бишкекглавархитектуру, но безрезультатно.

Само СТО находиться за воротами во дворе частного двухэтажного дома. Под навесом размещается стойка для подъема автомобилей. А сверху висит вывеска о широком спектре услуг: мойка днища и двигателя, ремонт двигателей, коробки передач, сварочные и кузовные, малярно-покрасочные работы. Здесь же во дворе оказался мужчина, который сообщил, что он тут главный.

Тот самый нарушитель спокойствия жителей улицы Рылеева представился Алтынбеком Исаевым и сразу сказал, что никого СТО у него на участке нет.

"У меня нет никакого СТО, а вывеска висит не снаружи забора. Ко мне из мэрии уже три раза приходили, но никаких конкретных претензий не предъявляют. И соседей я не понимаю, что им нужно. Пользоваться дорогой я могу, как захочу, так как она общая. Работать буду как все равно, а если соседям что-то не нравится - пусть делают шумоизоляцию", - уверенно заявил Исаев.

Видимо всем чиновникам, приходящим с проверкой на жалобы соседей этот владелец тайного СТО говорил тоже самое и это вполне их устраивало.

"По предоставленной информации ГИЭТБ (Государственная инспекция по экологической и технической безопасности) в соответствии с требованиями Закона КР "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" в целях проведения проверки по указанному в обращении адресу, направлен запрос в Министерство экономики КР на согласование проверки. Предписание проверки и согласовании отклонено. В связи с чем, со стороны инспектора ГИЭТБ по городу Бишкек проверку произвести не представилось возможным", - говорится в ответе первого заместителя главы Ленинского района мэрии Бишкека А.К. Маматова.

Тут же Маматов в своем официальном ответе отмечает, что по информации Бишкекглавархитектуры какие-либо разрешительные документы на проектирование и строительство СТО не выдавались.

"Дополнительно сообщаем, по словам хозяина, данного дома участок используется по целевому назначению, временами приезжают близкие и знакомые которым он помогает", - сообщает чиновник.

Корреспондент VB.KG также обратилась в Госэкотехинспекцию с просьбой разъяснить нормы по организации автосервисов в нашем городе.

В Управлении по пожарному надзору при сообщили, что владелец частного дома, который хочет использовать его как СТО должен изменить функциональное назначение строения, его необходимо перепрофилировать из жилого помещения в нежилое.

Для этого необходимо получить разрешительные документы в Бишкекглавархитектуре, а также провести согласование для получения санитарно - эпидемиологического заключения

В завершение всего необходимо зарегистрироваться как налогоплательщику в органах налоговой инспекции социального фонда.

Однако, бишкекчанин, скрывающий за своим забором автосервис, явно не выполнил всех законных требований. Зато широко разрекламировал свой сервис через Интернет. Стоит набрать адрес Рылеева 13, сразу же появляется несколько ссылок на услуги автосервиса по указанному адресу.

Почему контрольно-надзорные органы закрывают глаза на нарушения? Группа жителей улицы Рылеева сообщили, что намерены обращаться с коллективным письмом в прокуратуру.