В Бишкеке состоялся закрытый показ нового одноактного балета "Акбара"

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоялся закрытый показ нового одноактного балета "Акбара". Спектакль был создан по мотивам романа Чингиза Айтматова "Плаха".

Как рассказала корреспонденту VB.KG главный организатор Жылдыз Назаралиева, показ прошел в закрытом режиме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в республике.

Режиссер-постановщик спектакля "Акбара" – Алина Мамбеталиева. Зрители знают ее, как артистку балетной труппы Кыргызского театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов. Сейчас Алина закончила Академию русского балета имени Агриппины Вагановой, как хореограф. "Акбара" стала ее дипломной работой.

На сцену в балете, который идет около сорока минут, вышли артисты Кыргызского национального театра оперы и балета, учащиеся Бишкекского хореографического училища имени Чолпонбека Базарбаева и несколько детей, занимающихся в студии балета "АНТРЕ".

"Спектакль создавался в непростой обстановке. Но все получилось. И юным артистам, и их старшим коллегам очень понравилась совместная работа с молодым режиссером-постановщиком, они раскрылись, смогли воплотить на сцене образы людей и животных. В спектакле звучит красивая музыка. Немногочисленные зрители, присутствовавшие в зале, балет оценили. Мы хотим, что спектакль жил, и его судьба была интересной. Очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация улучшится, и тогда мы сможем показать балет "Акбара" и на других больших сценах. Наша цель продвигать кыргызский балет на международной арене. Будем работать в этом направлении вместе с Международным благотворительным фондом Чингиза Айтматова", - пояснила Жылдыз Назаралиева.

Фото Эркина Болжурова.