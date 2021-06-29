Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Акылбек Жапаров: Мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркмении

343  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров высказался об итогах официального визита Президента Садыра Жапарова в Туркменистан.

Как он подчеркнул, подписанные документы о торгово-экономическом сотрудничестве и его расширении придадут большую динамику в экономических отношениях между Кыргызстаном и Туркменистаном.

- К сожалению, сегодня не похвастаешься товарооборотом между двумя странами. В прошлом году, несмотря на то, что товарооборот вырос на 15-30 процентов в сравнении с 2019 годом, он составил лишь 11,7 млн долларов США. Сегодня два президента поставили задачу, чтобы товарооборот в ближайшее время вырос на 10-20 процентов. Для этого создан механизм в виде Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов США, который, как надеется министр, в ближайшее время заработает. Кроме того, туркменская сторона готова построить здание торгового дома Туркменистана. Думаю, что это плодотворно повлияет на наших производственников и промышленников. Также планируется строительство пятизвездочного отеля-здравницы на Иссык-Куле. Наша делегация приглашена на первую декаду августа, чтобы посмотреть, как эти проекты продвигаются в Туркменистане. Если наша делегация сочтет нужным, то уже в этом году будет начато строительство круглогодичной здравницы, - сообщил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что визит можно назвать успешным. Было подписано много документов, достигнут ряд договоренностей. В этом году уже подписаны соглашения на более чем 20 млн долларов США между бизнесами двух стран.

- Достигнута договоренность о транспортной логистике, решены вопросы и запросы кыргызской стороны в области поставки газа и электроэнергии в страну. Известно, что президенты Кыргызстана и Узбекистана на сегодня решили все вопросы, касающиеся придания динамики торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Это говорит о том, что мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркменистана. Тем самым, возможность решить вопрос дефицита в осенне-зимний период в нашей стране намного увеличена,- сказал Акылбек Жапаров.

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Кыргызстана выразил надежду на то, что все озвученные вопросы в скором времени будут основой для более плодотворного сотрудничества между двумя странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402790
Теги:
Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, соглашение, Туркменистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  