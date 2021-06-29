Акылбек Жапаров: Мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркмении

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Акылбек Жапаров высказался об итогах официального визита Президента Садыра Жапарова в Туркменистан.

Как он подчеркнул, подписанные документы о торгово-экономическом сотрудничестве и его расширении придадут большую динамику в экономических отношениях между Кыргызстаном и Туркменистаном.

- К сожалению, сегодня не похвастаешься товарооборотом между двумя странами. В прошлом году, несмотря на то, что товарооборот вырос на 15-30 процентов в сравнении с 2019 годом, он составил лишь 11,7 млн долларов США. Сегодня два президента поставили задачу, чтобы товарооборот в ближайшее время вырос на 10-20 процентов. Для этого создан механизм в виде Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в 100 млн долларов США, который, как надеется министр, в ближайшее время заработает. Кроме того, туркменская сторона готова построить здание торгового дома Туркменистана. Думаю, что это плодотворно повлияет на наших производственников и промышленников. Также планируется строительство пятизвездочного отеля-здравницы на Иссык-Куле. Наша делегация приглашена на первую декаду августа, чтобы посмотреть, как эти проекты продвигаются в Туркменистане. Если наша делегация сочтет нужным, то уже в этом году будет начато строительство круглогодичной здравницы, - сообщил Акылбек Жапаров.

Он подчеркнул, что визит можно назвать успешным. Было подписано много документов, достигнут ряд договоренностей. В этом году уже подписаны соглашения на более чем 20 млн долларов США между бизнесами двух стран.

- Достигнута договоренность о транспортной логистике, решены вопросы и запросы кыргызской стороны в области поставки газа и электроэнергии в страну. Известно, что президенты Кыргызстана и Узбекистана на сегодня решили все вопросы, касающиеся придания динамики торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Это говорит о том, что мы получили доступ к рынку газа и электроэнергии Туркменистана. Тем самым, возможность решить вопрос дефицита в осенне-зимний период в нашей стране намного увеличена,- сказал Акылбек Жапаров.

Заместитель Председателя Кабинета Министров - министр экономики и финансов Кыргызстана выразил надежду на то, что все озвученные вопросы в скором времени будут основой для более плодотворного сотрудничества между двумя странами.