Мэрия ремонтирует школы и сады к новому учебному году

Управление капитального строительства готовит образовательные учреждения столицы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В СШ №44 продолжают ремонтные работы шиферной кровли, ремонт пола на первом этаже и библиотеки. Полностью завершены демонтажные работы и обшивка шифером.
В СШ №47 полностью отремонтируют пищеблок. Работы ведутся с учетом обновления всех инженерных коммуникаций.
В СШ №68 полностью заменят мягкую кровлю одного из блоков.
В детском саду №131 производится капитальный ремонт полов и обновление прачечной. На сегодняшний день демонтированы полы и ведутся работы по обшивке кафелем прачечной зоны.
Согласно титульного списка на 2021 год, ремонту подлежат 56 образовательных учреждений, которые планируется завершить до сентября текущего года.