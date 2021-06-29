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Мэрия ремонтирует школы и сады к новому учебному году

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- Н Крайнова
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Управление капитального строительства готовит образовательные учреждения столицы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В СШ №44 продолжают ремонтные работы шиферной кровли, ремонт пола на первом этаже и библиотеки. Полностью завершены демонтажные работы и обшивка шифером.

В СШ №47 полностью отремонтируют пищеблок. Работы ведутся с учетом обновления всех инженерных коммуникаций.

В СШ №68 полностью заменят мягкую кровлю одного из блоков.

В детском саду №131 производится капитальный ремонт полов и обновление прачечной. На сегодняшний день демонтированы полы и ведутся работы по обшивке кафелем прачечной зоны.

Согласно титульного списка на 2021 год, ремонту подлежат 56 образовательных учреждений, которые планируется завершить до сентября текущего года.


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URL: https://www.vb.kg/402792
Теги:
мэрия, ремонт, школа, Бишкек
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