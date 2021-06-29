Мэрия ремонтирует школы и сады к новому учебному году

Управление капитального строительства готовит образовательные учреждения столицы к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В СШ №44 продолжают ремонтные работы шиферной кровли, ремонт пола на первом этаже и библиотеки. Полностью завершены демонтажные работы и обшивка шифером.

В СШ №47 полностью отремонтируют пищеблок. Работы ведутся с учетом обновления всех инженерных коммуникаций.

В СШ №68 полностью заменят мягкую кровлю одного из блоков.

В детском саду №131 производится капитальный ремонт полов и обновление прачечной. На сегодняшний день демонтированы полы и ведутся работы по обшивке кафелем прачечной зоны.

Согласно титульного списка на 2021 год, ремонту подлежат 56 образовательных учреждений, которые планируется завершить до сентября текущего года.