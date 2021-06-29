Визит в Душанбе. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон перешли во "Дворец нации"

Сегодня, 29 июня, в г. Душанбе состоялась церемония официальной встречи Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает Аппарат президента КР.

Кортеж с Садыром Жапаровым подъехал ко "Дворцу нации", где его встретил Эмомали Рахмон.

Главы государств поприветствовали друг друга, затем командир роты Почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам стран, после чего прозвучали государственные гимны Кыргызстана и Таджикистана.

Далее Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон прошли вдоль строя Почетного караула и представили членов делегаций Кыргызстана и Таджикистана.

Церемония официальной встречи завершилась торжественным маршем роты Почетного караула, после чего Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон перешли во "Дворец нации" для проведения переговоров в формате тет-а-тет.