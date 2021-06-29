Эксперт об итогах визита Садыра Жапарова в Туркменистан и Таджикистан

Официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Туркменистан можно считать успешным, особенно, если туркменская сторона будет соблюдать все те договоренности, которые были достигнуты, считает политолог Марс Сариев.

- А объявлено было о том, что Туркменистан готов решить энергетические проблемы Кыргызстана, обеспечить транспортный коридор Кыргызстану в Азербайджан, Турцию и далее в Европу.

Кроме этого, думаю тет-а-тет на переговорах с Гурбангулы Бердымухамедовым обсуждалась ситуация в Афганистане. То есть военная угроза, которая нависает сейчас над всей Центральной Азией, – говорит эксперт.

Как отмечает Сариев, переговоры прошли в закрытом режиме и анализировать итоги в силу этого пока не легко, однако уже обнадеживает, что на высшем уровне Туркменистаном было дано согласие на то, чтобы помочь Кыргызстану в решении энергетической проблемы.

- Это вопросы электроэнергии и газа. Туркменский газ будет поставляться в Китай через территорию Кыргызстана. Решение этого вопроса должно очень положительно сказаться на нашей ситуации. Тем более, что мы собирались переводить ТЭЦ на газ, но Россия поставляет нам газ по высокой цене. Думаю, в перспективе этот вопрос может быть решен с Туркменистаном, – полагает Марс Сариев.

Стоит отметить, что вопрос газопровода через территорию Кыргызстана обсуждается давно, но не одной власти пока не удалось добиться решения в этом вопросе и приступить к реализации проекта. Возможно, при нынешнем президенте будут сподвижки, учитывая предстоящий официальный визит Садыра Жапарова в Китай.

Основными целями визита Жапарова в Туркменистан были логистика, энергетика и наращивание торговых связей в области текстильной промышленности, продолжил политолог.

- По визиту в Таджикистан - пока рано говорить об итогах, так как официальный визит только сегодня начался. Но понятно, что в первую очередь это налаживание и нормализация отношений между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также вопрос угрозы военного вторжения и дестабилизации со стороны Афганистана.

Конечно будут обсуждаться вопросы делимитации границ. Думаю, что на переговорах какие-то договоренности по этой теме должны быть. Потому что сейчас перед странами Центральной Азии стоит угроза – нестабильная ситуация и разворачивающаяся война в Афганистане, которая непременно скажется на других странах постсоветской Средней Азии. Если в Афганистане развернется гражданская война, возможно вторжение с афганской стороны отдельных террористических групп "Исламского движения", "Аль-Каиды", "Исламского движения Восточного Туркестана", ИГИЛ.

Поэтому в этих условиях идет координация стран Центральной Азии и визит Садыра Жапарова в первую очередь связан с тем, чтобы нормализовать отношения и принять превентивные совместные меры в рамках ОДКБ, ШОС, – заключил аналитик.