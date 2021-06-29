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Милиция задержала сбежавшую из колонии-поселения кыргызстанку

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- ВБ
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Сотрудниками милиции задержана разыскиваемая за совершение побега из колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 28 июня сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий в городе Бишкек задержана разыскиваемая Государственной службой исполнений и наказаний за совершение

преступления предусмотренного статьей 349 (Побег из места лишениясвободы или из под стражи) УК КР.

Д.Н., 1982 года рождения, отбывая наказание в колонии-поселении №26 в селе Молдовановка, совершила побег, в связи с чем в

конце февраля месяца текущего года была объявлена в розыск.

В настоящее время задержанная передана сотрудникам ГСИН.

Кроме того, правоохранители подозревают женщину в краже чужого имущество. По версии правоохранителей, Д.Н. входила в доверие к гражданам, обманным путём напрашивалась к ним домой, после чего совершала кражи и исчезала. Пострадавших от действий этой женщины ГУВД просит обратится в ближайшие органы внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/402802
Теги:
ГУВД, Бишкек, Кыргызстан
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