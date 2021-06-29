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Российские летчики в Кыргызстане опробовали новую технологию

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- Евгений Денисенко
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Летчики российской авиабазы "Кант" в Кыргызстане впервые выполнили учебно-боевые задачи с применением нового комплекса "Электронный полигон". Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинен данный объект.

Как сообщается, экипажи штурмовиков Су-25 в ходе учебных вылетов отработали бомбометание и пуски неуправляемых авиационных ракет с использованием технологии "Электронного полигона". Новое оборудование, предназначенное для создания мишенной обстановки и оценки результатов боевого применения, позволило каждому экипажу осуществить около десяти заходов на цель в рамках одно вылета. Было отрабатано комплексное применение авиационных средств поражения по различным типам целей в условиях динамично меняющейся мишенной обстановки. При этом время на выполнение учебно-боевых задач сократилось почти в два раза.

Применение "Электронного полигона", как заявлено, более чем в три раза повысит интенсивность полетов с боевым применением без увеличения расхода боеприпасов, обеспечит объективный контроль выполнения полетного задания. А также - не даст лётному составу возможность привыкнуть к имеющейся на полигоне мишенной обстановке.

Военные "Канта" демонстрируют различные грани боевого мастерства и в ходе других регулярных учебных мероприятий. Так, по информации пресс-службы ЦВО, недавно ими на полигоне "Ала-Тоо" в ходе занятия по огневой подготовке выполнялась стрельба из различных положений. Огонь велся по появляющимся и движущимся мишеням на удалении до 900 метров, также отрабатывалась боевая слаженность подразделений.

Немного ранее проводился турнир по стрельбе из табельного оружия среди офицеров подразделений и управления. Военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова по неподвижным целям, расположенным на дистанции 25 метров, выполнили нормативы по неполной разборке и сборке оружия, снаряжению магазина и изготовке к стрельбе. Победителями стали офицеры управления соединения, они набрали большее количество баллов в ходе зачетных серий. В соревнованиях состязались около 50 человек, лучших отметили памятными призами и грамотами

Авиабаза "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства этой организации в Центральноазиатском регионе. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/402803
Теги:
Кант, авиабаза, Кыргызстан
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