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Минфин наращивает внутренний госдолг

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- Александра Василькова
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Министерство финансов объявило о предварительных объемах выпуска государственных казначейских векселей и государственных казначейских облигаций на июль текущего года, сообщает Национальный банк.

На сайте регулятра говорится, совокупная сумма эмиссии 12-месячных государственных казначейских векселей составит 220 миллионов сомов.

Гособлигации будут выпущены со сроком обращения три года и 10 лет с процентной ставкой в 5-8 процентов. Объем ГКО составит 730 миллионов сомов.

В итоге общий объем долга Министерства финансов в июле текущего года составит 950 миллионов сомов.


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URL: https://www.vb.kg/402804
Теги:
долг, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Министерство финансов
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