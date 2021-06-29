Минфин наращивает внутренний госдолг

Министерство финансов объявило о предварительных объемах выпуска государственных казначейских векселей и государственных казначейских облигаций на июль текущего года, сообщает Национальный банк.

На сайте регулятра говорится, совокупная сумма эмиссии 12-месячных государственных казначейских векселей составит 220 миллионов сомов.

Гособлигации будут выпущены со сроком обращения три года и 10 лет с процентной ставкой в 5-8 процентов. Объем ГКО составит 730 миллионов сомов.

В итоге общий объем долга Министерства финансов в июле текущего года составит 950 миллионов сомов.