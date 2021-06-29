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Каково школьникам и студентам совмещать учебу с работой? (соцопрос)

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Минимальный возраст детей для приема на работу по Трудовом кодексу Кыргызстана составляет - 16 лет. Однако в исключительных случаях по согласованию с представительным органом работников организации либо уполномоченным государственным органом в сфере труда могут приниматься на работу лица, достигшие 15 лет.

Многие школьники и студенты в Кыргызстане совмещают учебу с работой, что может быть как по специальности, так и простая подработка.

Корреспонденты VB.KG провели мини-опрос среди работающих школьников и студентов г. Бишкек, поинтересовались, в какой сфере и почему работает респондент. Например один трудоустроился по причине необходимости опыта в той или иной сфере, а другой - из-за нехватки финансовых средств:

Соцопрос провели Эльвира Оморбекова и Бегимай Бекназарова


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URL: https://www.vb.kg/402805
Теги:
дети, студенты, трудоустройство, школа, Бишкек
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