Президент подписал указ о сокращени госаппарата на 30 процентов

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О сокращении численности государственного аппарата". Об этом сообщается на сайте главы государства.
Указ нацелен на оптимизацию госструктур, на устранение дублирующих и излишних функций, а также обеспечение экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата. Он постановляет сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента, до 30 процентов.
Также указом рекомендуется:
Кабинету министров рекомендовано обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством, принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности, направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих и привести нормативные правовые акты Кыргызской Республики в соответствие с настоящим указом.