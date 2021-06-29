Президент подписал указ о сокращени госаппарата на 30 процентов

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О сокращении численности государственного аппарата". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ нацелен на оптимизацию госструктур, на устранение дублирующих и излишних функций, а также обеспечение экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата. Он постановляет сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента, до 30 процентов.

Также указом рекомендуется:

ЖК провести работу по сокращению численности работников аппарата ЖК, управления делами ЖК до 30 процентов; Верховному суду, Конституционному суду, местным судам и судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов; органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.

Кабинету министров рекомендовано обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством, принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности, направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих и привести нормативные правовые акты Кыргызской Республики в соответствие с настоящим указом.