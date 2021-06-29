Погода
$ 84.45 - 84.79
€ 100.22 - 101.60

Президент подписал указ о сокращени госаппарата на 30 процентов

149  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О сокращении численности государственного аппарата". Об этом сообщается на сайте главы государства.

Указ нацелен на оптимизацию госструктур, на устранение дублирующих и излишних функций, а также обеспечение экономии бюджетных средств, предусмотренных на содержание государственного аппарата. Он постановляет сократить штатную численность администрации президента КР, министерств, государственных комитетов, административных ведомств, иных государственных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, государственных органов, находящихся в ведении президента, до 30 процентов.

Также указом рекомендуется:

  1. ЖК провести работу по сокращению численности работников аппарата ЖК, управления делами ЖК до 30 процентов;
  2. Верховному суду, Конституционному суду, местным судам и судебному департаменту провести оптимизацию структуры судебных органов и сократить их штатную численность до 30 процентов;
  3. органам местного самоуправления провести инвентаризацию в бюджетных учреждениях и организациях, содержащихся за счет средств местных бюджетов, и сократить численность работников до 30 процентов.

Кабинету министров рекомендовано обеспечить выплату выходных пособий сокращенным работникам в соответствии с законодательством, принять необходимые меры по обучению высвобождаемых работников основам предпринимательской деятельности, направить сэкономленные средства на повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих и привести нормативные правовые акты Кыргызской Республики в соответствие с настоящим указом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/402807
Теги:
президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  