Жители Бишкека могут обратиться напрямую к вице-мэру

Бишкекчане могут попасть на прием к руководству мэрии. Пресс-служба муниципалитета сообщает, что накануне вице-мэр столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамат Сагындык уулу провел личный прием горожан.

По предварительной записи пришли 12 человек, в основном обращения касались узаконения, аренды земельных участков, строительства различных объектов.

Например, горожанин М. Баялиев обратился относительно демонтажа незаконных павильонов вдоль тротуара по адресу: ул. Ч.Айтматова, 4. Другой горожанин Ж. Осомбаев обратился с просьбой о постройки зоны отдыха в западной части жилого массива "Энесай".

Выслушав все просьбы, предложения и жалобы горожан, вице-мэр поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций рассмотреть все вопросы в кратчайшие сроки в рамках действующего законодательства КР.

В мэрии отмечают, что вице-мэр столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамат Сагындык уулу на связи по номеру: 61-07-33.

Также любой вопрос или жалобу принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты можно направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.