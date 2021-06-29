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Жители Бишкека могут обратиться напрямую к вице-мэру

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- Н Крайнова
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Бишкекчане могут попасть на прием к руководству мэрии. Пресс-служба муниципалитета сообщает, что накануне вице-мэр столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамат Сагындык уулу провел личный прием горожан.

По предварительной записи пришли 12 человек, в основном обращения касались узаконения, аренды земельных участков, строительства различных объектов.

Например, горожанин М. Баялиев обратился относительно демонтажа незаконных павильонов вдоль тротуара по адресу: ул. Ч.Айтматова, 4. Другой горожанин Ж. Осомбаев обратился с просьбой о постройки зоны отдыха в западной части жилого массива "Энесай".

Выслушав все просьбы, предложения и жалобы горожан, вице-мэр поручил соответствующим службам и главам муниципальных районных администраций рассмотреть все вопросы в кратчайшие сроки в рамках действующего законодательства КР.

В мэрии отмечают, что вице-мэр столицы по земельным вопросам, строительству и архитектуре Азамат Сагындык уулу на связи по номеру: 61-07-33.

Также любой вопрос или жалобу принимают по номерам 1840, 1850, а фото и видеофакты можно направлять на основной WhatsApp-канал мэрии города Бишкек: (0554) 182 185.


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URL: https://www.vb.kg/402808
Теги:
благоустройство, нарушения, строительство, Бишкек, мэрия
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