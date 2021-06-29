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Дети и студенты побывали с экскурсией на российской военной базе "Кант"

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- Анастасия Карелина
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Учащиеся Кыргызско-Российского Славянского университета и дети сотрудников посольства Российской Федерации в Кыргызстане побывали с экскурсией на территории объединенной российской военной базы "Кант". Сообщила пресс-служба авиабазы.

Военнослужащие показали представителям подрастающего поколения военную технику, стоящую на вооружении базы: штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты. Авиабаза является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ.

Военные рассказали своим юным гостям об истории создания авиационной техники и даже разрешили посидеть за штурвалами самолетов и вертолетов. А завершилась увлекательная экскурсия посещением храма Александра Невского, расположенного на территории базы.


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URL: https://www.vb.kg/402811
Теги:
Кант, авиабаза, посольство, Россия, КРСУ
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