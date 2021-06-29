Мэрия поздравила столичных спасателей с профессиональным праздником

Первый вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев поздравил спасателей столицы с профессиональным праздником и вручил награды ряду сотрудников Управления МЧС города Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Поощрительные благодарственные письма получили:

- заведующий административно-хозяйственным отделом Азим Абдыразаков;

-главный специалист отдела гражданской защиты Жылдыз Кабыкеева;

- начальник отделения по воспитательной работе правообеспечения лейтенант Айзат Анарбекова, ответственный исполнитель отдела материально-технического обеспечения прапорщик Альбина Идрисова;

- офицер отделения защиты населения и территории отдела по чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району старший лейтенант Салтанат Байгазиева;

- старший офицер отделения пожаротушения и профилактики отдела по чрезвычайным ситуациям по Первомайскому району лейтенант Эркин Тологонов;

- старший пожарный-спасатель пожарно-спасательной части №7 отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району старший сержант Жаныбек Мамышев.

Также несколько сотрудников городского управления МЧС награждены почетными грамотами мэрии:

- главный специалист сектора по финансовому учету Азамат Кабулов;

- начальник караула пожарно-спасательной части № 5 отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району капитан Рысбек Турусбекова;

- начальник пожарно-спасательной части № 4 отдела по чрезвычайным ситуациям по Первомайскому району капитан Азамат Курмушеев;

- офицер отдела пожаро-тушения, профилактики и аварийно-спасательных работ майор Толкунай Абдыкадырова;

- дежурный оперативно-дежурного отдела майор Рустам Осмоналиев;

- начальник отдела пожаротушения, профилактики и аварийоно-спасательных работ Свердловского района подполковника Чынгыз Жумуков;

- главный специалист отделения гражданской защиты отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району Тимур Сагынбаев;

- начальника пожарно-спасательной части № 6 офицера отдела по чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району старший лейтенант Самат Саткеев;

- главный специалист отдела кадров Чинара Уркунчиева.