Мэрия поздравила столичных спасателей с профессиональным праздником

Первый вице-мэр столицы Жамалбек Ырсалиев поздравил спасателей столицы с профессиональным праздником и вручил награды ряду сотрудников Управления МЧС города Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Поощрительные благодарственные письма получили:
- заведующий административно-хозяйственным отделом Азим Абдыразаков;
-главный специалист отдела гражданской защиты Жылдыз Кабыкеева;
- начальник отделения по воспитательной работе правообеспечения лейтенант Айзат Анарбекова, ответственный исполнитель отдела материально-технического обеспечения прапорщик Альбина Идрисова;
- офицер отделения защиты населения и территории отдела по чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району старший лейтенант Салтанат Байгазиева;
- старший офицер отделения пожаротушения и профилактики отдела по чрезвычайным ситуациям по Первомайскому району лейтенант Эркин Тологонов;
- старший пожарный-спасатель пожарно-спасательной части №7 отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району старший сержант Жаныбек Мамышев.
Также несколько сотрудников городского управления МЧС награждены почетными грамотами мэрии:
- главный специалист сектора по финансовому учету Азамат Кабулов;
- начальник караула пожарно-спасательной части № 5 отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району капитан Рысбек Турусбекова;
- начальник пожарно-спасательной части № 4 отдела по чрезвычайным ситуациям по Первомайскому району капитан Азамат Курмушеев;
- офицер отдела пожаро-тушения, профилактики и аварийно-спасательных работ майор Толкунай Абдыкадырова;
- дежурный оперативно-дежурного отдела майор Рустам Осмоналиев;
- начальник отдела пожаротушения, профилактики и аварийоно-спасательных работ Свердловского района подполковника Чынгыз Жумуков;
- главный специалист отделения гражданской защиты отдела по чрезвычайным ситуациям по Октябрьскому району Тимур Сагынбаев;
- начальника пожарно-спасательной части № 6 офицера отдела по чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району старший лейтенант Самат Саткеев;
- главный специалист отдела кадров Чинара Уркунчиева.