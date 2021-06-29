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Туркменистан и Кыргызстан договорились создать фонд развития на $100 млн

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- Азиз Осмонов
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В рамках встречи в Садыра Жапарова в Туркменистан стороны договорились о создании Кыргызско-туркменского фонда развития с уставным капиталом в $100 миллионов для поддержки совместных бизнес-проектов. Об этом сообщают туркменские СМИ.

Как отмечается, в 2020 году товарооборот между странами вырос на 15-30%. В сравнении с 2019 годом, он составил лишь $11,7 миллионов.

- Два президента поставили задачу, чтобы товарооборот в ближайшее время вырос на 10-20%. Для этого и будет создан фонд,- говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/402823
Теги:
Туркменистан, Кыргызстан, деньги, Фонд развития
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