Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном формате

Сегодня, 29 июня, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон провели двусторонние переговоры в расширенном формате в г. Душанбе.

Лидеры стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, сотрудничество в обеспечении безопасности на приграничных участках и взаимодействие в сфере борьбы с внешними угрозами в рамках региональных и международных организаций.

Также обсуждены вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе.

Президент Эмомали Рахмон отметил, Таджикистан и Кыргызстан активно взаимодействуют на международных площадках прежде всего в рамках ООН, ОДКБ, ШОС, ОБСЕ, СНГ.

Он акцентировал внимание на том, что безусловно, основной вопрос двусторонних отношений связан с делимитацией, демаркацией линии государственный границы.

"Многолетняя подвешенность этого вопроса убеждает о необходимости скорейшего нахождения взаимоприемлемого для обеих сторон решения", - сказал Эмомали Рахмон.

По его словам, последний инцидент на границе наглядно показал, что сторонам надо исключительно путем переговоров, с учетом транснациональных интересов поступательно решать вопросы границ.

Президент Садыр Жапаров отметил, что Кыргызская Республика высоко ценит взаимоотношения с Республикой Таджикистан.

"Мы всегда заявляли, что всестороннее развитие кыргызско-таджикских отношений, углубление взаимовыгодного многопланового сотрудничества, а также укрепление добрососедских отношений и равноправного партнерства с Таджикистаном отвечает долгосрочным приоритетам внешней политики Кыргызстана. Выше отмеченное остается актуальным и сегодня. Тем более, что наши стороны пережили нежелательный конфликт, который причинил боль и ущерб обеим сторонам. Я верю, что у нас хватит мудрости разрешить эту ситуацию во б? ?аго двух народов", - подчеркнул Садыр Жапаров.

Президент акцентировал внимание на том, что скорейшее согласование и решение вопросов по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и подписание соответствующего договора откроют новые грани и будут способствовать активизации всего комплекса двустороннего сотрудничества.

Глава государства отметил важность укрепления доверия между народами двух стран, особенно в районе границы, продолжения работ по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни и усиление напряженности среди местного населения.

Президент Садыр Жапаров акцентировал внимание на том, что в целях активизации сотрудничества между регионами двух стран важна практическая реализация соглашений о побратимских отношениях, а также Плана сотрудничества между Баткенской областью и Согдийской областью.