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Бизнесмены из Бахрейна заинтересованы в медицинском туризме на Иссык-Куле

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- Ренат Кольцов
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Заместитель председателя кабмина республики Жылдыз Бакашова провела встречу с представителями группы компаний Рияда (Королевство Бахрейн), - сообщает пресс-служба правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Вопросы обеспечения полноценного доступа населения к качественным и безопасным лекарственным средствам по приемлемым ценам являются одним из приоритетных направлений для нашего государства. Мы открыты к сотрудничеству по многим взаимовыгодным направлениям в системе здравоохранения, в том числе медицинскому туризму, и готовы к проведению соответствующих научно-исследовательских и практических работ", - сказала Жылдыз Бакашова.

Представитель группы компаний Рияда Лео Джакометто выразил заинтересованность и готовность компании развивать сотрудничество с республикой, инвестировав в создание системы маркировки лекарственных средств.

Кроме того, группа компаний заинтересована в развитии программы медицинского туризма с возможностью использования санаториев и домов отдыха на побережье озера Иссык-Куль для восстановления здоровья пациентов, в том числе после перенесенной коронавирусной инфекции.

Группа компаний Рияда (Королевство Бахрейн) более 15 лет работает на рынке стран Арабского залива. Основными акционерами компании являются члены Королевской семьи Аль Халифа. Группа включает в себя более 20 компаний в самых различных отраслях бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/402827
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, туризм
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