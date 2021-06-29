"Цензуры однозначно нет". Интервью с депутатом Гульшат Асылбаевой

Не так давно парламент создал согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта "О манипулировании информацией", одна из инициаторов которого депутат Гульшат Асылбаева по-прежнему убеждена, что этот закон крайне нужен нашему обществу. По ее словам, нет никакой гарантии, что клевета и дезинформация не коснется лично каждого кыргызстанца. Более подробно об этом законе и необходимости его принятия в интервью с депутатом Гульшат Асылбаевой:

Медиасообщество заявляет о том, что данным законом, автором которого вы являетесь, вводится цензура

- Цензуры однозначно нет. Запрет на распространение ложной информации вводится на основании заявления граждан и юридических лиц, в отношении которых распространяются подобные сведения, с подтверждением о недостоверности таких фактов о них.

Наоборот, закон направлен на реализацию прав граждан в сфере защиты от вторжения в его личную жизнь, и главная цель закона - это защита от дезинформации, представляющей угрозу общественному порядку и личной безопасности граждан.

Обязанность государства и других институтов – защищать граждан от унижения их достоинства или дискредитации личности, так как от распространения ложной информации никто не застрахован. Если у вас нет фейкового аккаунта, то и беспокоится не о чем.

Повторюсь, принятие закона не противоречит ни одной статье Конституции Кыргызстана и тем более не ограничивает свободу слова, печати и средств массовой информации, так как направлен на защиту прав граждан.

Мы в этом твердо полагаемся на нормы Конституции КР. Например, в статье 29 Конституции четко определено: каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и достоинства, человеческое достоинство в Кыргызской Республике абсолютно и неприкосновенно.

Статья 53 Конституции определяет, что ссоблюдение правил и норм общественного поведения, уважительное отношение к интересам общества есть обязанность каждого человека. Осуществление человеком своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц. Каждый обязан соблюдать Конституцию и законы, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

Статья 10 Конституции говорит, что информационная безопасность в Кыргызской Республике охраняется государством и в целях защиты подрастающего поколения мероприятия, противоречащие моральным и нравственным ценностям, общественному сознанию народа Кыргызской Республики, могут ограничиваться законом и определено, что перечень мероприятий, подлежащих ограничению, и перечень ограничиваемой в доступе и распространении информации устанавливаются законом.

Статья 23 Конституции определяет, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.

Ваши критики говорят, что рассмотрение закона без определения источника финансирования также противоречит Конституции КР

- При внимательном прочтении закона понятно, что нет необходимости определять источники финансирования для реализации закона, так как расходов из государственного бюджета не предусматривается, рассмотрение заявлений граждан будет происходить по мере их подачи в уполномоченный госорган, как сейчас практикуется рассмотрение заявлений граждан.

Представители провайдеров утверждают о невозможности реализации закона с технической стороны. Реализация закона возложит на провайдеров дополнительные обязанности по поиску, сбору, блокировке, разблокировке информации

- Во-первых, обязательств по поиску и сбору информации в законе нет и Интернет-провайдеры вводят в заблуждение, говоря о невозможности исполнения закона и о сложности по блокировке и удалению недостоверной информации.

Вопрос не в блокировке сайта, а в блокировке информации для дальнейшего распространения и удаления в случае подтверждения ее ложности. Существующая система интернет-фильтров, расширения для браузеров и другие способы контроля позволяет это делать на базе имеющихся у провайдеров ресурсов без дополнительных финансовых нагрузок. Нужно только желание.

Но борьба с "троллями" и "фейками" может проводится и другими способами, в частности, путем повышения уровня знаний в сфере медиа

- Еще раз хочу подчеркнуть, что в законе не прописана борьба с кем бы то ни было. В законе прописаны права на защиту чести, достоинства и репутации как гражданина, так и юридического лица в отношении распространяемой в их адрес клеветы. В части повышения медиаграмотности совершенно согласна. Но на эти цели государство должно вложить значительные финансовые вложения из бюджета. Так как это соответственно повлечет за собой издание литературы для школ, вузов, введение новых дисциплин для обучения, увеличение штата преподавателей и т.д..

Что касается заявлений о том, что закон ограничит права СМИ. Согласно закона "О средствах массовой информации" к средствам массовой информации относятся газеты, журналы, приложения к ним, альманахи, книги, бюллетени, разовые издания, предназначенные для публичного распространения, имеющие постоянное название, а также теле- и радиовещание, кино- и видеостудии, аудиовизуальные записи и программы, выпускаемые государственными органами, информационными агентствами, политическими, общественными и другими организациями, частными лицами.

Орган средства массовой информации осуществляет свою деятельность после его регистрации и каждый выпуск периодического печатного издания должен содержать все выходные данные: название издания, учредителя, фамилию и инициалы редактора, порядковый номер выпуска, дату выхода и время подписания в печать, периодичность, индекс, тираж, цену, адреса редакции, издательства и типографии.

Также в законе о СМИ в статье 17 предусмотрено право на опровержение массовой информации, не соответствующей действительности, где гражданин или организация вправе требовать от органа средства массовой информации опровержения обнародованных сведений, не соответствующих действительности или порочащих их честь и достоинство.

Гражданин или организация, в отношении которых в средстве массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие их права и законные интересы, имеют право на публикацию своего ответа в том же средстве массовой информации. В случае отказа сообщения опровержения заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

Соответственно, социальные сети не являются средствами массовой информации, и, к сожалению, граждане не могут воспользоваться этими нормами.

Если действующий закон о СМИ работает в рамках конституционного поля, и не считается цензурой, то значит, такие же нормы для работы в правовом поле соответственно показывают отсутствие цензуры и в предлагаемом законе.

Тем не менее, ваш законопроект вызвал шквал обсуждений и критики. Насколько сегодня необходим такой закон и как именно он защитит от ложной и недостоверной информации пользователей Интернета?

- Закон необходим, так как дезинформация является страшной угрозой, и она касается всех. Не только Кыргызстана, но и все мировое сообщество всерьез обеспокоено распространением в сети информации, не соответствующей действительности. Ситуация вокруг коронавируса особенно показала опасность дезинформации и важность пресечения фейковых сообщений.

События, которые развернулись во время пандемии COVID-19 доказали, что дезинформация превратилась в оружие, которое отдельные государства и группы влияния пытались и пытаются использовать. Мы стали свидетелями волны сфальсифицированной и ложной информации, которая создавала панику среди населения или извлечение прибыли.

В последнее время в соцсетях распространились также так называемые группы смерти, которые пропагандируют суицид и могут довести детей до самоубийства, через соцсети идет травля подростков, подрыв имиджа целых компаний конкурентами и т.д.

Наибольшее число фальшивых (фейковых) недостоверных сообщений, порочащих честь и достоинство человека, публикуется в социальных сетях (Например: Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter и т.д.) через фейковые аккаунты и страницы. Как уполномоченный орган будет идентифицировать пользователя и как будет бороться с ними на указанных иностранных платформах? Ведь верифицированных аккаунтов очень мало.

- Да, вы правильно заметили, что сейчас очень мало подлинных аккаунтов и большинство недостоверных сообщений, порочащих честь и достоинство человека, публикуются с анонимных аккаунтов. И верификацией пользуются многие сайты для подтверждения подлинности аккаунта. Она используется в социальных сетях для подтверждения, что аккаунт проверен соцсетью и что его действительно ведет организация или человек, который представлен в аккаунте, а не мошенники. Большинство именно знаменитостей пользуются верификацией, так как она защищает их от всяких самозванцев, размещающих фейковые аккаунты под их именами.

Но уполномоченному органу бороться ни с кем не надо. Каждый пользователь Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter уже подписывает с компанией пользовательское соглашение и, соответственно, несет все права и обязанности пользователя.

В проекте закона "О защите от ложной и недостоверной информации" прописано, что "владелец страницы сайта в сети Интернет – это физическое или юридическое лицо, которому страница сайта принадлежит на правах пользования".

Может ли это быть страница в соцсетях, допустим, Facebook. Тоже иностранный ресурс, кстати. Если да, то будет ли пользователь социальной сети Facebook или Instagram владельцем своей страницы в юридическом понимании этого термина или все же он просто пользователь социальной сети, где у него есть профиль с правами администратора страницы?

- Как я уже сказала ранее, каждый пользователь Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter уже подписывает с компанией пользовательское соглашение, после подписания он становится владельцем страницы на правах пользования. Просто надо внимательно прочитать соглашение, где прописаны права и обязанности пользователя.

Как "владелец страницы сайта в сети Интернет", являющийся обычным пользователем интернета, сможет идентифицировать фейк новости и тролли согласно пункту 4 статьи 4 вашего законопроекта анонимного пользователя? А если не сможет идентифицировать? Штраф?

- Штрафных санкций в законе нет, цель и суть закона бороться не с добропорядочными пользователями интернета, а с ложной и недостоверной информацией. Владелец страницы в интернет сети при отсутствии возможности идентифицировать анонимных пользователей, может помочь, и я думаю, должен помочь в приостановлении распространении ложной и недостоверной информации путем ее удаления.

В проекте закона "О защите от ложной и недостоверной информации" прописано, что "владелец страницы сайта и (или) страницы сайта в интернет- пространстве КР обязан разместить на своем сайте или странице сайта свою фамилию или инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений. Вопрос – а если владелец сайт юридическое лицо?

- Существует принцип равенства всех перед законом, данный принцип относится и к физическим и к юридическим лицам, тем более существующая деловая практика во всем мире рекомендует надежным организациям оставлять свои контактные реквизиты для обращений и рекламаций.

В пункте 1 статьи 6 вашего законопроекта указано, что гражданин или юридическое лицо, в отношении которого опубликована ложная информация в интернет-пространстве КР, а также сведения, ущемляющие его права, имеет право обратиться в уполномоченный государственный орган в рамках досудебного разбирательства или в суд с заявлением, приложенным к нему обоснованием причин удаления ложной информации. То есть у заявителя есть выбор или суд будет отправлять заявителя сначала в уполномоченный орган? Означает ли это, что уполномоченный госорган должен делать все для досудебного разбирательства и не может выносить решения юридически значимые действия?

- В законе предусмотрена досудебная форма решения вопроса как по личному обращению, так и по ходатайству уполномоченного органа. Также действующее законодательство дает право обращаться любому гражданину для защиты своих прав в судебном порядке. Гражданин вправе выбрать любой вариант для рассмотрения своего вопроса.

В пункт 5 статьи 8 проекта закона сказано: "решение о прекращении распространения данной информации ... направляется в адрес интернет-провайдера, владельца сайта, владельца страницы сайта в сети Интернет. И те в свою очередь должны исполнить его в течение 24 часов в момент поступления. Каким образом прекращается распространение фейковой информации? Путем удаления информации, скрытия из сайта, дачи опровержения или путем закрытия (блокировки) сайта или страницы? Ведь интернет- провайдер может только закрыть сайт.

- Процедура обращения по применению норм, предлагаемых законом прописана в статье 3, где прописаны действия субъектов правоотношений.

Пункт 3 статьи 8 предполагет, что Порядок рассмотрения заявлений гражданина или юридического лица о ложной недостоверной информации определяется Кабинетом министром КР. Документ (Порядок) требует общественного обсуждения?

- Согласно действующего законодательства, Кабинет Министров может вынести порядок рассмотрения заявлений на общественное обсуждение, но после принятия предлагаемого закона, на данном этапе у него нет необходимости.

Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, кто не равнодушен к судьбе своей страны, кому не безразлична нравственная и духовная составляющая нашего общества, понять и вникнуть в суть закона, так как нет гарантии, что клевета, дезинформация не коснется лично вас.