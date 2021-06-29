Итоговое заявление Жапарова по демаркации кыргызско-таджикской границы

"Мы наметили дальнейшие шаги по решению всех приграничных вопросов и активному продолжению работ по описанию линий кыргызско-таджикской государственной границы", - заявил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном в г. Душанбе.

Глава государства констатировал, что Кыргызстан придает приоритетное значение развитию многоплановых отношений с Таджикистаном, и в своей внешней политике остается приверженным всем ранее достигнутым договоренностям в укреплении взаимовыгодного партнерства на основе дружбы и добрососедства, - сообщает пресс-служба президента КР.

Садыр Жапаров рассказал, что в ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Кроме того, обсуждены вопросы региональной безопасности и укрепления сотрудничества в водно-энергетической сфере.

Президент выразил надежду на то, что стороны проведут результативную и плодотворную работу в ходе предстоящего 17-го заседания Межправительственной комиссии, которое состоится в Бишкеке в ближайшее время. Данная площадка также предоставит возможность для оперативного решения возникающих вопросов торгово-экономического сотрудничества.

Садыр Жапаров подчеркнул, что для Кыргызстана и Таджикистана особо важно продолжать укрепление доверия между народами двух стран, особенно в районе границ.

В этой связи стороны договорились усилить работу по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых деструктивных действий, направленных на разжигание межнациональной розни среди местного населения. Кыргызская сторона выступила с инициативой создать Комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в приграничных селах для предупреждения и предотвращения возможных конфликтов.

"Мы намерены и впредь совместными усилиями наращивать потенциал двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес во благо процветания народов двух государств. Уверен, что итоги сегодняшних переговоров придадут новый, значимый импульс развитию кыргызско-таджикских братских отношений и партнерства, а также определят основные направления взаимовыгодного сотрудничества на перспективу", - заключил Садыр Жапаров.