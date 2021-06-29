В 19 школе залили фундамент для новой котельной

Столичное управление капитального строительства продолжает строительство котельной для средней образовательной школы № 19.

Уже завершены работы по устройству котлована, железобетонной плиты (фундамент), ленточного фундамента и произведён монтаж колонн.

В процессе разработка канализационной сети и устройства бетонной подушки для тепломеханических агрегатов.

Котельная сможет обеспечить теплом существующую школу и пристройку к ней.

Работы ведутся по титульному списку строек на 2021 год и будут завершены до конца сентября текущего года.