Оставим эту маму без мечты?

Как вы думаете, о чем может мечтать мама двоих детей, один из которых болен, а второй еще более нездоров? Мечта у Юлии Костиной банальная - работающий холодильник. Чтобы для детей можно было купить молоко, и раз в месяц - с их пенсии по инвалидности - мясо.

Болезнь детей Юля уже давно приняла, понимает, что их не вылечить - нет нигде в мире волшебной таблетки от ДЦП. А оно диагностировано обоим ребятишкам.

- Диана родилась раньше срока. У меня резко поднялось давление, на "скорой" привезли в роддом, врачи сказали: срочно кесарево, иначе потеряем и мать, и ребенка. Но кислородное голодание уже успело повредить мозг дочки. К году ей поставили диагноз "ДЦП и умственная отсталость". Я занималась с ней много, сейчас даже не скажешь, что врачи предрекали ей сидячий образ жизни. Когда забеременела вторым ребенком, обрадовалась - думала, что Дианку сын никогда не бросит. Мы же с мужем не вечные... Всю беременность принимала таблетки от гипертонии. Но на седьмом месяце кошмар повторился: гипертонический криз, экстренное кесарево... Игорь пострадал сильнее, чем Диана. Врачи прятали глаза - тяжелой инвалидности не избежать. Так и вышло, Игорешка у нас совсем особый, - обнимая сына, рассказывает Юлия.

Живет эта семья в крайней нужде: дом полуразрушен после пожара, Юля не работает, ведь детей без присмотра не оставить, заработков мужа едва хватает на еду. Все эти годы женщина стирала горы белья в оцинкованном корыте ежедневно! Добрые люди подарили семье стиральную машину–автомат - вот счастья было.

- Я мечтала о ней почти десять лет! Когда привезли, плакала, ведь у меня все суставы вывернуты на руках. А теперь, если нам подарят холодильник, останусь совсем без мечты, - шутит Юлия. - Знаете, мы же продукты храним в ведре с холодной водой, чтобы не портились. А это очень не удобно - чужие коты воруют.

Подарите Юле холодильник, если сможете! Ее телефон: 0 (312) 34–76–83.