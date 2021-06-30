В Узбекистане создан резерв из 3 миллионов доз вакцин от коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Мининноваций.

Всего за время пандемии в страну было поставлено 6,4 миллиона доз – 660 000 доз Covieshield (индийская AstraZeneca), 240 000 доз Sputnik V, 5 500 000 доз ZF-UZ-VAC2001.

На сегодняшний день в процессе массовой вакцинации использовано более 3,4 миллиона доз, осталось около 3 миллиона доз вакцин.

Напомним, что в Ташкенте с 27 июня стартовала массовая вакцинация от коронавируса лиц старше 18 лет. По всему городу открыли десятки точек вакцинации, где укол можно получить бесплатно и за несколько минут. В основном пункты расположены в крупных супермаркетах и на рынках.