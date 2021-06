Впервые в истории писателю из Кыргызстана открыли мемориал в Лондоне

Кыргызскому писателю Казату Акматову установили мемориальную доску в Лондоне в честь празднования 80-тилетия. Так он стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании.

Aбай, Алишер Навои, Садриддин Айни, Махтумкули и другие классики пока не имеют подобных символов признания в Великобритании. Самой выдающейся чертой этого мемориала, по словам его создателей - Eurasian Creative Guild (London) - станет именно его открытый формат. Мемориал начал свою работу, как читательский уголок в Mercury Shopping Centre в Лондоне, где творчество Казата Акматова будет привлекать не только тюркское сообщество Лондона, но и британскую общественность.

Церемония торжественного открытия установленной мемориальной доски состоялась в рамках фестиваля IX Open Eurasian Literary Festival & Book Forum и Romford/ECG Film Festival. Это историческое событие посетило более 40 человек, в том числе Лира Сабырова - Советник Посольства Кыргызской Республики в Великобритании и Северной Ирландии, - и Мэр Хаверинга (Ромфорда) Джон Майлод. Официальные лица сказали слова поддержки и подчеркнули значимость проекта с точки зрения развития международных культурных связей. Также гостей приветствовали управляющий Mercury Shopping Centre Спенсер Хокен, председатель Eurasian Creative Guild (London) Джон Фарндон и вице-председатель Марат Ахмеджанов.

Очень символичной стала дата открытия мемориала. Ровно восемь лет назад, 24 июня 2013 года сам Казат Акматов посетил Лондон в рамках фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum. Именно этот памятный визит, посвященный развитию и укреплению международных отношений Центральной Азии отражен в установленной в мемориале именной табличке. Казат Акматов - один из современников Чингиза Айтматова, и его работы, посвященные проблематике стран Центральной Азии, стали не менее ценной страницей истории литературы и остаются актуальными по сей день. Удивительная история его жизни, его идеологического противостояния с советской властью, борьбы за демократию и возможность публиковать свои произведения, не оставила равнодушной и англоязычную общественность. В 2013 году издательством Hertfordshire Press были изданы книги "Munabiya" и "Thirteen steps towards the fate of Erika Klaus". Позже вышли еще две книги при поддержке Eurasian Creative Guild (London) - "Howl" в 2014 году и "Arhat" в 2015 году. В будущем запланирован выпуск пятой книги.

Гости церемонии открытия по достоинству оценили оформление мемориала. Читательский уголок был оформлен местными британскими художниками Люцией Харди и Натали Бэйс, которые нанесли на стену мурал в виде национального кыргызского узора.

Частью официальной программы открытия также стал показ фильма "Мунабия" выдающегося кыргызского режиссера Таалайбека Кульмендеева, снятый по одноименному произведению Казата Акматова. Также стоит отметить, что открытие мемориала в Лондоне - не единственное мероприятие в рамках года празднования юбилея Казата Акматова. До конца года пройдет еще серия показов, конференций и других мероприятий в разных странах мира, запланирован выпуск серии марок, посвященных Казату Акматову и его современникам.

Мероприятия литературного и кинофестивалей продолжаются в Лондоне. Так, в рамках Кинофестиваля было объявлено об утверждение премии имени Казата Акматова, которая будет вручена победителю специальной номинации в рамках ECG Eurasian Film Festival - 2022.

О Казате Акматове

Казат Акматов родился в начале Второй Мировой войны в Бостери в Кыргызской Республике Советского Союза. Его отец и отчим погибли, из-за чего местные жители назвали юного сироту Казатом, имея в виду войну или борьбу (казат - война, кыр.). Его талант, как рассказчика, появился рано, и в возрасте десяти-двенадцати лет он был наказан в школе, так как его одноклассников поймали с его рассказами. В пятнадцать ему поручили написать пьесу для своей школы. "Богатого Землевладельца и Поденщиков" приветствовали, хотя его высокое мастерство заставило родителей подозревать, что он позаимствовал ее из работ советских писателей о классовой борьбе.

Изучая журналистику, Акматов ограничил свою поэзию записями в блокнотах, полагая, что серьезная тематика была бы лучше представлена в прозе. Уже работая на Комсомол и проходя офицерскую службу в Советской армии, он решил посвятить себя карьере писателя после окончания Университета. Вместо этого Министр обороны СССР приказал ему присоединиться к армии, якобы в силу повышения по службе. Шпионы КГБ долго подозревали его в том, что он националист и "незрелый" коммунист, и Партийная организация военной части в среднеазиатском Военном Районе подняла вопрос исключения лейтенанта Акматова от коммунистической партии. Он был признан виновным в исследовании: "Сколько времени требуется, чтобы рассекретить документы в Советском Союзе, в соответствии с законом?"

Как следствие, его первый роман "Две строки жизни" не был издан до 1972. Успешный по многим параметрам, он навлек поток критики Партии против коррумпированных чиновников советских экономических органов. Акматову была присуждена Премия Николая Островского - самая престижная премия для молодых авторов СССР. Следующий период в произведениях Акматова, представленный характерными романами "Время земное" и "Годы вокруг Солнца, а также пьесой "Ночь Развода", оказался судьбоносным. Все три работы были наполнены сопереживанием автора к трагической судьбе киргизов. Однако СМИ, покорные насмешкам Коммунистической партии, напечатали ряд уничижительных статей. По результатам рассмотрения Центральным комитетом Коммунистической партии, "Время земное" было объявлено "антироссийским", а "Годы вокруг Солнца" - "антисоветскими". "Ночь Развода", как заявили, была "антипартийной", и Министерство культуры закрыло пьесу и даже сожгло реквизит. Автор чувствовал себя подвергшимся нападению со всех сторон: он был уволен из своей работы в журналистике; его книги были изъяты из продажи, и Партия гарантировала, что он не получит ни одну из высоких премий и призов, которые он завоевал. Никто не издал бы Казата Акматова.

В ответ Акматов публично объявил о своем выходе из Коммунистической партии и начал организовывать Демократическое движение Кыргызстана. Это движение, которое требовало выхода Кыргызстана из состава Советского Союза, ликвидации коммунистической партии в Кыргызстане и декларации независимости для Кыргызстана, было запущено в 1991.

После пяти лет в политике как Член парламента Акматов возвратился к написанию книг, и большая часть его работы теперь издана на многих языках. Его новый "Архат", доступный на пяти языках, завоевал несколько международных призов и государственный Приз Кыргызстана.

Книга "Тринадцать Шагов к Судьбе Эрики Клаус" также была хорошо принята публикой. Основанная на реальных событиях, книга показывает трагическую судьбу экстраординарной и наивной молодой норвежской женщины, которая прибывает в Кыргызстан, как волонтер Корпуса мира. Нахождение на удаленной заставе, где фашистское укрытие появилось из руин бывшего Советского Союза, эта работа, исследует ежедневную жестокость, с которой сталкиваются и Эрика в большей степени, и киргизы вокруг нее.

Писатель, а не политик, Акматов, тем не менее, продолжает рассказывать о притеснении основных прав человека всюду по Азии, и после его описания жестокого режима в Чечне, его новый роман "Шахидка" выделяет судьбу чеченской страны, и ее вечной борьбы за свободу через любовный роман между молодым чеченским мужчиной и молодой российской женщиной.