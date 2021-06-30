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Кыргызстанца в Москве заподозрили в попытке изнасилования

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- Евгений Денисенко
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Молодой мужчина попытался изнасиловать девушку в Москве. Находясь вместе с ней в машине каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля), он накинулся на пассажирку и попытался сорвать с нее одежду, сообщил "Вечерней Москве" источник в правоохранительных органах столицы.

Пострадавшей удалось вырваться и выскочить из машины, после чего она заявила в полицию. Нападавший, получив отпор, также убежал. Но вечером того же дня пришел в отделении полиции, сознался в содеянном и признал вину, проинформировали в "ВМ".

Выясняются обстоятельства происшедшего, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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URL: https://www.vb.kg/402843
Теги:
изнасилование, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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