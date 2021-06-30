Кыргызстанца в Москве заподозрили в попытке изнасилования

Молодой мужчина попытался изнасиловать девушку в Москве. Находясь вместе с ней в машине каршеринга (краткосрочная аренда автомобиля), он накинулся на пассажирку и попытался сорвать с нее одежду, сообщил "Вечерней Москве" источник в правоохранительных органах столицы.

Пострадавшей удалось вырваться и выскочить из машины, после чего она заявила в полицию. Нападавший, получив отпор, также убежал. Но вечером того же дня пришел в отделении полиции, сознался в содеянном и признал вину, проинформировали в "ВМ".

Выясняются обстоятельства происшедшего, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.