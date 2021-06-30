В Кыргызстане на 30 июня зарегистрировано 1965 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 июня зарегистрировано 1 тысяча 965 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 1490,

г. Ош – 45,

в Чуйской области – 111,

в Ошской области – 94,

в Таласской области – 8,

в Нарынской области –16,

в Иссык-Кульской области – 35,

в Джалал-Абадской области – 93,

в Баткенской области – 73.

За весь период зарегистрировано всего – 125 003 случая. Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.

По выздоровевшим

За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 571 пациент.

Из них:

г. Бишкек – 256,

г.Ош – 74,

Чуйская область – 68,

Ошская область – 63,

Таласская область – 8,

Нарынская область – 5,

Иссык-Кульская область – 7,

Джалал-Абадская область – 56,

Баткенская область – 34.

За весь период всего выздоровел 110 082 пациента.