В Кыргызстане на 30 июня зарегистрировано 1965 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 30 июня зарегистрировано 1 тысяча 965 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Республиканский штаб КР.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 1490,
г. Ош – 45,
в Чуйской области – 111,
в Ошской области – 94,
в Таласской области – 8,
в Нарынской области –16,
в Иссык-Кульской области – 35,
в Джалал-Абадской области – 93,
в Баткенской области – 73.
За весь период зарегистрировано всего – 125 003 случая. Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,5.
По выздоровевшим
За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 – 571 пациент.
Из них:
г. Бишкек – 256,
г.Ош – 74,
Чуйская область – 68,
Ошская область – 63,
Таласская область – 8,
Нарынская область – 5,
Иссык-Кульская область – 7,
Джалал-Абадская область – 56,
Баткенская область – 34.
За весь период всего выздоровел 110 082 пациента.