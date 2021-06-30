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Число долларовых миллионеров в мире превысило 20 миллионов человек

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- ВБ
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Больше всего миллионеров в США, за ними следуют Япония, Германия и Китай. В четырех странах проживают 63 процента всех долларовых миллионеров в мире. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на доклад компании Capdemini

Несмотря на пандемию, число долларовых миллионеров в мире впервые превысило отметку в 20 миллионов. Этот показатель возрос на 6,3 процента до 20,8 миллиона человек, сообщается в исследовании консалтинговой компании Capgemini, опубликованном во вторник, 29 июня.

Совокупное состояние богатейших людей планеты за прошлый год увеличилось на 7,6 процента до рекордного показателя в почти 80 триллионов долларов, что связано, прежде всего, с бумом на рынках ценных бумаг.


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URL: https://www.vb.kg/402850
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