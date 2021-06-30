В Бишкеке отмечают юбилей ГКДР КР (фото)

В Бишкеке проходит юбилейное мероприятие "25-летие Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики". За 25 лет ГКДР - уполномоченный орган по делам религий смог реализовать ряд важных задач и программ, направленных на укрепление духовных и нравственных основ общества, предупреждению конфликтов и установлению отношений взаимной терпимости между последователями различных религий и конфессий. Из них следует отметить " Концепцию государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 года и план действий по реализации концепции госполитики КР в религиозной сфере на 2015- 2020 гг., которые дали свой эффект.

Сегодня на мероприятии запланировано обсуждение деятельности Государственной комиссии по делам религий в условиях современного общества. А также выработка рекомендаций по совершенствованию государственной политики в религиозной сфере.

В мероприятии принимают участие представители госорганов, религиозных организаций, академического сообщества и эксперты по государственно- конфессиональным отношениям .