Всемирный банк: уровень амбулаторной помощи в КР ниже всех в регионе

В рамках онлайн-пресс-конференции представители Всемирного банка озвучили главы отчета "Обзор государственных расходов", посвященные сферам здравоохранения и образования. Эксперт поделились своими выводами о том, насколько Кыргызстан эффективно тратит деньги на здравоохраниение и образование.

Как отметила старший экономист Всемирного банка Ирина Постоловска, показатели здравоохранения республики существенно улучшились за последние два десятилетия, поскольку продолжительность жизни увеличилась в среднем с 68 до 71 года; смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась с 66 до 20 смертей на 1000 живорождений; материнская смертность снизилась за тот же период с 79 до 60 смертей на 100 000 живорождений.

В то же время, КР сталкивается с растущим количеством неинфекционных заболеваний, которые требуют другого подхода и усиления первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). В 2018 году на неинфекционные заболевания приходилось 83 процентов смертей, и каждый четвертый кыргызстанец в возрасте от 30 до 70 лет подвергался риску преждевременной смерти от одного из четырех основных неинфекционных заболеваний – сердечно-сосудистые заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких, диабет или рак.

- Учитывая текущие темпы, нет ожиданий, что к 2030 году республика достигнет цели государственной программы здравоохранения по снижению на 30 процентов преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний. И это во многом обусловлено факторами образа жизни и поведения, - поясняет Постоловска.

В числе других проблем эксперт отмечает нехватку врачей, особенно на уровне ПСМП, неравномерное распределение койко-мест по областям, неукомплектованность или отсутствие основного оборудования в отдельных медучреждениях, ненужную госпитализацию.

Государственные расходы на здравоохранение в КР выше, чем в среднем по странам с уровнем доходов ниже среднего. Однако, доля ВВП, направляемая на здравоохранение, значительно снизилась с 2012 года. Так, например, в 2017 году правительство потратило 2,6 процента ВВП на здравоохранение, что почти на 1,8 процентных пункта ниже, чем в 2012 году, и намного ниже среднего показателя в 4,9 процента ВВП в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА).

В КР наблюдается самый низкий уровень пользования амбулаторной помощью в регионе: 3,5 амбулаторных контакта на человека в год.

Как отмечают эксперты ВБ, первичное звено остается относительно слабым, а большая часть средств по-прежнему уходит на стационарную помощь, что неэффективно. Хотя число госпитализаций, которых можно было избежать, снизилось в КР, оно остается высоким в сравнении с развитыми странами. Снижение затрат на ненужную госпитализацию может высвободить средства для финансирования профилактических мероприятий и первичных медицинских услуг.

Для улучшения ситуации в качестве краткосрочных мер эксперты предлагают повысить налоги на табачные изделия, алкоголь и ввести новые налоги на сахаросодержащие напитки и нездоровую пищу, чтобы одновременно снизить бремя неинфекционных заболеваний и увеличить доходы. Из среднесрочных рекомендаций – важно сделать здравоохранение приоритетным для госбюджета, чтобы поддерживать адекватный уровень расходов на борьбу с COVID-19, обеспечивать непрерывность оказываемых услуг и бороться с растущей тенденцией расходов из собственного кармана граждан (например, за счет пересмотра программы государственных гарантий, пересмотра дополнительной программы обязательного медицинского страхования, а также предотвращения практики самоназначения лекарственных средств и неэтичного маркетинга).