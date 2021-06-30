Наркоборцы пресекли канал сбыта прекурсоров

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на сбыте крупных партий серной кислоты.

В результате проведения следственных действий в рамках досудебного производства по статье ст.269 (незаконное изготовление, приобретение,

хранение, перевозка, пересылка или сбыт прекурсоров, совершенное в особо крупном размере) в Кадамжайском районе Баткенской области при сбыте серной кислоты задержан гражданин С.А.1987 года рождения.

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 833 килограмм серной кислоты.

Задержанный водворен в ИВС. В рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.