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Наркоборцы пресекли канал сбыта прекурсоров

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- ВБ
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Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД пресечена деятельность преступной группы, специализирующейся на сбыте крупных партий серной кислоты.

В результате проведения следственных действий в рамках досудебного производства по статье ст.269 (незаконное изготовление, приобретение,

хранение, перевозка, пересылка или сбыт прекурсоров, совершенное в особо крупном размере) в Кадамжайском районе Баткенской области при сбыте серной кислоты задержан гражданин С.А.1987 года рождения.

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 833 килограмм серной кислоты.

Задержанный водворен в ИВС. В рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.


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URL: https://www.vb.kg/402857
Теги:
МВД, Кыргызстан
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