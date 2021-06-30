Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить об открытии новых Центров продаж и обслуживания в городе Джалал-Абаде и селе Бургонду! В честь этого знаменательного события мобильный оператор объявляет о проведении праздничной акции.

При обращении в новые офисы, расположенные по адресам: город Джалал-Абад, ул. Ленина, 57 и село Бургонду, ул. Маданият абонентам предоставляется скидка от 80% до 100% на номера категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифных планов "Интернет" и "Звонки".

Как воспользоваться скидкой?

"Серебряный" номер можно получить со скидкой 100% (стоимость – 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: "Интернет Регион 325", "Интернет Эконом 395", "Интернет Стандарт 495", "Интернет Безлимит 750", "Всё Безлимитно 980", "Звонки Эконом 225", "Звонки Билим 285", "Звонки Стандарт 300" или "Звонки МАХ 360". Скидка 100% (стоимость – 0 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: "Интернет Безлимит 750" или "Всё Безлимитно 980". Номера категории "Платина" со скидкой 80% (стоимость – 1500 сомов) можно приобрести при подключении к пакету "Всё Безлимитно 980".

И это ещё не всё! При покупке одновременно двух и более SIM-карт, подключённых к одному из вышеперечисленных тарифных пакетов, абонентов ожидают приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции от компании MegaCom.

Акция стартует 1 июля и продлится до 10 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана "Интернет" и "Звонки" читайте на официальном сайте компании MegaCom.