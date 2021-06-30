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Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom

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Компания MegaCom рада сообщить об открытии новых Центров продаж и обслуживания в городе Джалал-Абаде и селе Бургонду! В честь этого знаменательного события мобильный оператор объявляет о проведении праздничной акции.

При обращении в новые офисы, расположенные по адресам: город Джалал-Абад, ул. Ленина, 57 и село Бургонду, ул. Маданият абонентам предоставляется скидка от 80% до 100% на номера категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифных планов "Интернет" и "Звонки".

Как воспользоваться скидкой?

  1. "Серебряный" номер можно получить со скидкой 100% (стоимость – 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: "Интернет Регион 325", "Интернет Эконом 395", "Интернет Стандарт 495", "Интернет Безлимит 750", "Всё Безлимитно 980", "Звонки Эконом 225", "Звонки Билим 285", "Звонки Стандарт 300" или "Звонки МАХ 360".
  2. Скидка 100% (стоимость – 0 сомов) на "Золотые" номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: "Интернет Безлимит 750" или "Всё Безлимитно 980".
  3. Номера категории "Платина" со скидкой 80% (стоимость – 1500 сомов) можно приобрести при подключении к пакету "Всё Безлимитно 980".

И это ещё не всё! При покупке одновременно двух и более SIM-карт, подключённых к одному из вышеперечисленных тарифных пакетов, абонентов ожидают приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции от компании MegaCom.

Акция стартует 1 июля и продлится до 10 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана "Интернет" и "Звонки" читайте на официальном сайте компании MegaCom.


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URL: https://www.vb.kg/402858
Теги:
#MegaCom, PR
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