Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom

Компания MegaCom рада сообщить об открытии новых Центров продаж и обслуживания в городе Джалал-Абаде и селе Бургонду! В честь этого знаменательного события мобильный оператор объявляет о проведении праздничной акции.
При обращении в новые офисы, расположенные по адресам: город Джалал-Абад, ул. Ленина, 57 и село Бургонду, ул. Маданият абонентам предоставляется скидка от 80% до 100% на номера категорий "Серебро", "Золото" и "Платина" при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифных планов "Интернет" и "Звонки".
И это ещё не всё! При покупке одновременно двух и более SIM-карт, подключённых к одному из вышеперечисленных тарифных пакетов, абонентов ожидают приятные сюрпризы в виде сувенирной продукции от компании MegaCom.
Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана "Интернет" и "Звонки" читайте на официальном сайте компании MegaCom.