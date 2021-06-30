Минобороны РФ отреагирует на рост угроз в Центральноазиатском регионе

Ряд актуальных задач проработала Коллегия Министерства обороны России, заседание которой прошло в Москве под председательством главы ведомства генерала армии Сергея Шойгу. По информации пресс-службы МО РФ, одним из рассмотренных вопросов стало выполнения плана деятельности Центрального военного округа страны.

ЦВО был сформирован в 2010 году путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа. Он дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа, штаб которого расположен в Екатеринбурге, структурно входят также заграничные объекты: 201-я военная база в Таджикистане, Объединенная военная база в Кыргызстане, подразделения на территории Казахстана.

"В условиях роста угроз на Центральноазиатском стратегическом направлении командование округа продолжает повышать интенсивность боевой учёбы, - отметил Сергей Шойгу. - Совершенствование системы управления, перевооружение на новейшие образцы, внедрение новых способов ведения боевых действий существенно повысили слаженность органов управления, соединений, частей и готовность личного состава выполнять задачи по предназначению".

В этом году, по информации главы военного ведомства, количество мероприятий оперативной подготовки в ЦВО увеличилось на 18 процентов, мобилизационной - на 34, боевой - на 9 процентов.

Впереди - международное учение "Мирная миссия" с участием восьми государств на полигоне Донгуз в Оренбургской области, "Рубеж" - в Кыргызстане и "Нерушимое братство" - на полигоне Казанского высшего танкового командного училища. Итогом подготовки войск станет участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Беларуси и России "Запад-2021".

Напомним, что в сентябре 2016 года учение ШОС "Мирная миссия" проходило в Кыргызстане, на полигоне "Эдельвейс". Участие в нем приняли воинские контингенты Казахстана, Китая, Кыргызстана, России и Таджикистана. В общей сложности было задействовано около 40 самолетов и вертолетов, в том числе российские бомбардировщики Су-24 и ударные Ми-24, а также более 100 единиц бронетанковой техники.

К концу 2021 года, как заявил министр обороны РФ, командованию Центрального военного округа предстоит сформировать и переформировать четыре воинские части и подразделения, передислоцировать одно соединение и расформировать одну воинскую часть. А также - получить более 1,2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, осуществить перевооружение на модернизированные фронтовые бомбардировщики Су-34М и истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31БМ двух авиационных полков. Это призвано значительно увеличить возможности округа по огневому поражению противника и борьбе с крылатыми ракетами на Центральноазиатском стратегическом направлении.

Задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств ОДКБ в Центральноазиатском регионе выполняет и российская авиабаза "Кант", в составе Объединенной российской военной базы в Кыргызстане. Структурно входя в состав 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЦВО, "Кант" является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развёртывания ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8МТВ. Также личный состав "Канта" содействует подготовке летчиков Вооруженных сил Кыргызстана.