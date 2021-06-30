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Рита Карасартова на митинге рассказала как бороться с фейками

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- ВБ
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Гражданская активистка и член политической партии "Реформа" Рита Карасартова заявила, что для борьбы с фейками нужно улучшать образование в республике.

Об этом она рассказала журналистам на сегодняшнем митинге против законопроекта "О защите от ложной и недостоверной информации", проходившем возле здания ЖК.

По ее словам, законопроект не попал в повестку дня сегодня.

- Сбываются наши предположения о том, что ЖК завтра соберется на экстренное заседание, продлит свою работу, и в ближайшие две недели его примут, - сказала она.

Если закон примут, считает она, это будет "завершенный образ тоталитарного режима в стране".

- Вообще во всем мире с фейками так не борются, просто нужно улучшать систему образования, чтобы читающий человек понимал, правдивая информация или лживая, и имел минимальные навыки критического мышления, чтобы перепроверять ее, - уверена Карасартова.

Напомним, комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 28 июня принял согласованный вариант законопроекта "О защите от ложной и недостоверной информации".


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URL: https://www.vb.kg/402861
Теги:
митинг, Рита Карасартова
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