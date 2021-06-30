Мирлан Жеенчороев финансирует митинги в поддержку Бабанова?

Депутат и нынешний лидер партии "Республика" Мирлан Жеенчороев финансирует митинги в поддержку Омурбека Бабанова. Об этом пишут отечественные СМИ.

Также сообщается, что Жеенчороев в качестве информационной поддержки оплачивает все соответствующие публикации в СМИ и соцсетях.

"Интересно, что оплачивает все эти мероприятия плюс содержит армию троллей небезызвестный депутат Мирлан Жеенчороев. Не мудрено, что Бабанов именно его поставил во главе партии "Республика". В кругах, близких к окружению Бабанова, говорят, что Жеенчороев настолько доверенное лицо Бабанова, что именно он заправляет всеми делами последнего", - говорится в публикации.

Правда это или нет пока неизвестно, но ни сам депутат, ни в партии "Республика" пока не комментируют эту информацию.

Напомним, 31 мая Омурбек Бабанов был задержан по подозрению в коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор". Ему было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 ч.2 (Коррупция) УК КР.