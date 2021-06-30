Кинематографистов 6 стран объединят съемки фильма "Семетей - сын Манаса"

Кинематографисты шести государств примут участие в работе над полнометражным художественным фильмом "Семетей – сын Манаса". Сценарист и продюсер этого международного проекта Омурзак Толобеков дал интервью VB.KG, и раскрыл некоторые секреты.

Омурзак Жолдошович, вас знают, как сценариста и продюсера популярной трилогии "Президент и бомж", фильмов "Любовь миллионера", "Революция отменяется". В картине "Любовь Москвы" у вас снимались такие звезды российского кино, как Александр Панкратов-Черный, Лев Прыгунов, Бари Алибасов, Александр Песков. В свой новый международный проект "Семетей – сын Манаса" тоже позвали любимых зрителями артистов?

- Скажу так - зрители разочарованы не будут. У нас задействованы русские, китайские, турецкие знаменитые актеры. Они исполнят роли послов этих стран.

Уже провели кастинг?

- Да, как раз на днях. Было много талантливых артистов, профессионалов своего дела. В основном это, конечно, кыргызские актеры и актрисы.

Работа над проектом началась ведь еще в прошлом году, но потом была приостановлена. Помешала пандемия?

- Действительно, сценарий под названием "Наследник престола. Семетей – сын Манаса" я написал в прошлом году. Он был переведен на русский, английский и турецкий языки. Но из-за того, что началась эпидемия коронавируса мы вынуждены были приостановить процесс. Сейчас вернулись к работе. Более того, наш проект поддержал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, за что мы ему очень благодарны.

Производство фильма финансирует государство?

- Нет, мы сотрудничаем с независимыми кинокомпаниями других стран. А с кыргызской стороны при поддержке главы государства спонсорскую помощь намерены оказать бизнесмены.

Если не секрет, каков бюджет данного международного проекта?

- Мы рассчитывали на один миллион долларов. Две трети суммы берут на себя наши российские и казахстанские партнеры. Одна треть ложится на плечи Кыргызстана. Теперь к производству намерены присоединиться и взять на себя часть финансовых затрат китайские и турецкие кинокомпании. Станут нашими сопродюсерами.

То есть, "Семетей – сын Манаса" станет совместным детищем Кыргызстана, Казахстана, России, Китая и Турции?

- Ну, мы сейчас активно работаем и с французскими коллегами. Надеемся, скоро и они станут членами нашей большой команды.

А съемки вы тоже планируете на территории нескольких стран?

- Пока точно известно, что они пройдут в Кыргызстане, на Алтае и в Бухаре.

Кто же будет режиссером столь масштабного и амбициозного проекта?

- Работать с актерами предстоит режиссеру, заслуженному артисту Кыргызской Республики Эгемберди Бекболиеву, который ставил спектакль "Семетей – сын Манаса" в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова. Я также пригласил работать на съемочной площадке талантливого казахского кинорежиссера Дархана Кожахана. А вот художественным руководителем нашего проекта выступит знаменитый актер, режиссер, народный артист России Александр Панкратов-Черный.

Когда планируете выпустить фильм в прокат?

- Надеемся, что в прокат лента выйдет примерно через 3-4 месяца, то есть в конце октября. Длиться картина будет около двух с половиной – трех часов. А после проката в кинотеатрах мы хотим выпустить еще и ее 10-серийный телевизионный вариант.