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Мозгачева: Количество выявленных зараженных не единственный критерий

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- Н Крайнова
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Сегодня, 30 июня, в Бишкеке побит рекорд по количеству выявленных новых случаев коронавируса. По данным Республиканского штаба КР в столице зафиксировано 1 тысяча 490 новых случаев за сутки.

Горожане отмечают, что в этом году побит рекорд "черного июля" прошлого года. Председатель Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии при мэрии г.Бишкек вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева прокомментировала эти цифры на своей странице в Фейсбук.

"Количество выявленных зараженных не является единственным критерием по анализу текущей эпидемиологической ситуации. Среди выявленных от 30 до 350 человек ежесуточно - это бессимптомные носители вируса, от 70 до 250 человек- граждане, проживающие в соседних районах, но сдавшие анализы на территории города и, соответственно, попавшие в статистику столицы. В госпитализации нуждаются порядка 10-15% и эти цифры стабильны. Течение болезни меняется, граждане активно сдают ПЦР, случаются и моменты несвоевременной передачи данных в базу", - отмечает Виктория Мозгачева.

Она считает, что несравнимы показатели с прошлым годом по нескольким причинам.

"В прошлом году ПЦР отбирался только по острой необходимости, люди боялись сдавать анализ и скрывали симптомы, в начале был недостаток реагентов, так же время заняла и аккредитация лабораторий. Но это все, конечно, не повод перестать заботиться о своём здоровье, здоровье своих близких и окружающих. Каждый человек вносит свой вклад - ношением/неношением маски, обработкой рук, соблюдением санитарных норм, посещением мест массового скопления. Можно и нужно жить и работать с учётом правил и норм, которые помогут избежать жёстких карантинных мер", - считает Мозгачева.


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URL: https://www.vb.kg/402865
Теги:
мэрия, Бишкек, коронавирус, карантин
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